Отмечающая юбилей Рудковская раскрыла главное желание

Продюсеру Яне Рудковской исполнилось 45 лет. Звезда рассказала о лучшем для себя подарке в этот день.



По словам Рудковской, лучший для нее подарок – 22000 зрителей на двух шоу "Золушка" Евгения Плющенко и полный soldout. "Я счастлива. То, чем я занимаюсь, имеет такой успех у зрителей!", – написала знаменитость в своем "Инстаграме".

Стоит отметить, что в шоу Плющенко участвует и его сын Александр. Эксперты убеждены, что у него большое будущее в фигурном катании. Есть мнение, что Александр Плющенко сможет улучшить достижения своего отца, который два раза выигрывал золотые награды на Олимпиадах.

Ранее сообщалось, что Яне Рудковской предстоит достаточно нестабильный в эмоциональном плане год. Первые три месяца будут невероятно позитивными и счастливыми. Январь она проведет с семьей и в семье. Домашние хлопоты, поездки, отдых и душой и телом.

В феврале много время потратит на своих близких и в особенности на какую-то свою родственницу. Так же в феврале у нее произойдет знаковое знакомство с каким-то мужчиной.