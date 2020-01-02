Королева ушла в отрыв с 71-летним Винокуром

Королева осталась верна себе и пригласила на свою дачу знаменитостей, устроив импровизированный концерт. Выступление Королевой поддержал Владимир Винокур, который исполнил с ней дуэтом песню "Мой Дед Мороз". Соответствующая видеозапись была обнародованы в "инстаграм" артистки.
К слову, поселок Крекшино известен своей дорогой недвижимостью. По данным СМИ, расположенный там дом певицы стоит около миллиарда долларов.
В нем Королева отмечает наиболее важные события в своей жизни. Так, летом артистка отпраздновала 16-летие брака с Тарзаном, пригласив огромное количество гостей и тамаду.
Напомним, ранее Наташа Королева увеличила себе губы. Пользователи Сети сошлись во мнении, что певица зря поддалась модному среди звезд тренду.
На свежих фото и видео исполнительницы заметно, что ее губы распухли и сложились "бантиком", как после уколов гиалуроновой кислоты. Однако лучше выглядеть Наташа Королева, по мнению россиян, не стала.
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