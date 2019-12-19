Дом Королевой атаковали мерзкие твари

Такого нашествия давно не видели даже сотрудники санэпидемстанции. Причиной страшной атаки грызунов невольно стала соседка семьи звезды в Крекшино.
Наташа Королева рассказала, что по трагическому стечению обстоятельств в одночасье умерли все члены соседской семьи, кроме хозяйки. Женщина не смогла справиться с ударом судьбы и пристрастилась к алкоголю. "До такой степени, что перестала выбрасывать мусор из дома", – цитирует артистку "Собеседник".
С каждым днем ситуация стала ухудшаться. Вскоре соседи звезды стали жаловаться на неприятный запах, который стал усиливаться. Поскольку Наташа Королева резко бывает в Крекшино, сначала дурного запаха ни она, ни ее близкие не замечали.
"Но потом поняли: проблемы действительно очень серьезные. Начали разбираться. Соседи зашли в дом к этой женщине. Мама дорогая, у нее там прямо целое крысиное полчище!", – поделилась певица. Наташа Королева бросила все силы на борьбу с крысами: разложила по периметру крысиный яд и установила специальные ловушки.
Несмотря на проблему, Наташа Королева решила с позитивом посмотреть на ситуацию. Она решила, что неслучайно рядом с ними поселились грызуны. "Ведь наступающий год – Крысы. И вот нам такой подарочек! Конечно, сейчас от крыс избавились – все почистили, убрали. Надеюсь, такого больше не повторится", – заключила исполнительница.
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