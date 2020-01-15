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Отец Децла требует ДНК-тест на подтверждение родства с внуком

Кирилл и Александр Толмацкие. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Отец знаменитого рэпера Децла Александр Толмацкий потребовал у вдовы сына провести ДНК-тест на подтверждение родства с внуком. Мужчина сомневается, что мальчик действительно является его родственником.
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На днях в Сети появился отрывок из анонса нового выпуска шоу "Прямой эфир". Героем программы стал отец Кирилла Толмацкого. Продюсер впервые после смерти сына дал откровенное интервью о его жизни. Кроме того, мужчина заявил, что сомневается в родстве со своим 14-летним внуком.

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 Кирилл Александрович Толмацкий (Децл)

Кирилл Александрович Толмацкий (Децл) рэп-исполнитель

"Почти год с нами нет родоначальника отечественного хип-хопа, легенды целого поколения отечественного репа, Децла. Впервые после трагической смерти 35-летнего Кирилла Толмацкого в студии "Прямого эфира" исповедь отца – первое телевизионное интервью Александра Толмацкого после похорон сына. Но главное, отец и продюсер Децла сегодня готов сделать публичное заявление: он сомневается, что мальчик, которого Кирилл воспитывал 14 лет, его сын. С помощью нашей программы Александр Толмацкий требует сделать тест ДНК на отцовство. Что ответит вдова рэпера?" – заявил в анонсе Андрей Малахов.

Напомним, Децл скончался 3 февраля 2019 года в возрасте 35 лет на концерте в Ижевске. Официальной причиной смерти рэпера назвали проблемы с сердцем. У него осталась жена Юлия Толмацкая и 14-летний сын Антоний.

Как ранее писали "Дни.ру", в Москве поджигали могилу Децла. По словам его матери Ирины, пожарище случилось прямо на католическое Рождество, в ночь с 25 на 26 декабря. Подойдя к могиле сына, женщина была шокирована. Она увидела обугленный крест и сожженную ограду.

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Публикация от RASTAMAFIA �� ORENBURG �� (@juzeppejostko__rip)

Автор: 15 января 2020, 15:30
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Децл от 0 до 33

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Какой мерзопакостный человек. Главное, что сам Децл признавал мальчика , как сына. Пусть проверяет на тест днк, своих детей. Мне кажется, что эта мразь очень корыстный человек. Все в вопросе наследства Децла. Хочется папашке отяпать побольше. Была бы возможность плюнула бы ему в лицо. Я теперь не удивляюсь тому, что Децл не общался с ним. Светлая ему память!!!
Гость
Ответить
А потом удивляются, почему дети и внуки не хотят с ними общаться!!!
Гость
Ответить
С сыном не общался, внуку пакости строит, что за человек!!!
1

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