Жуткое видео: Децл предчувствовал свою смерть

Женщина никак не может смириться с утратой любимого чада. Весь ее аккаунт в социальной сети "Инстаграм" посвящен незатягивающейся материнской ране. Она часто публикует различные упоминания о сыне – фото с граффити, отрывки с концертов и из интервью.
В этот раз Ирина выложила фрагмент видео, в котором Децл рассуждает о смерти. Некоторые пользователи углядели в мудрых словах почившего рэп-музыканта дурное предзнаменование. Кто-то даже написал, что певец мог предчувствовать свою кончину: "Кирилл знал очень многое... безмерно жаль... (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)".
Пользователи выразили поддержку матери Толмацкого. Кроме того, многие вспомнили, что рэпер, несмотря на молодость, был человеком мудрым и правильным.
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