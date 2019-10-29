"Надежды никакой": медики велели молиться родившей матери Децла

Ирина Толмацкая написала книгу, посвященную сыну Кириллу, более известному как Децл. Женщина поделилась самым сокровенным.

После смерти Кирилла его мать Ирина Толмацкая решила написать книгу. Часть ее она уже обнародовала. Ирина призналась, что Кирилл родился настолько слабым, что врачи ставили под сомнение его жизнеспособность.

"Всем принесли детей, а мне снова нет. "Где же мой мальчик?" Врач сказала, что меня через день выпишут, а Кирилла отвезли в детскую больницу. "Надежды никакой, мальчик слабенький. Молитесь". Мне 20 лет, и я понятия не имела, как надо молиться. Никогда никому и ни о чем не молилась, ни одной молитвы не знала. Только слова – "никакой надежды" – всю дорогу до дома стучали в голове молотком. Я пыталась их осознать, но так и не смогла. Вместе с малышом меня в больницу не взяли. Умоляла, но ответ был "нет", – рассказала сокровенное Ирина Толмацкая.

В начале ноября увидит свет фильм, посвященный рэперу. Картину "С закрытыми окнами" снял Роман Супер. Однако еще до выхода кино в свет ее раскритиковал единственный наследник артиста, 13-летний Антоний. Якобы его отец был недоволен своим разговором с Супером, да и неправильно, что для создания фильма Роман просил денег у поклонников Децла, в то время как сам Тони с матерью остались практически без средств к существованию.

Кстати, Ирина Толмацкая убеждена, что ее внук неправ. "Интервью Романа было даже на страничке Кирилла в интернете. Что касается фильма Супера, давайте сначала его посмотрим, а потом выскажем свои мнения", – цитирует мать Кирилла Толмацкого "Собеседник".

Отметим, что у Ирины нет возможности общаться с внуком. "Я очень скучаю по нему. В свое время он даже хотел жить со мной, но резко возникло отторжение. Не хочу говорить ничего плохого, но, наверное, кто-то находится рядом и настраивает его против меня..." – предположила тогда мать Децла.

Децл умер 3 февраля 2019 года. Официальной причиной смерти назвали проблемы с сердцем. Рэпер погиб прямо после своего выступления в Ижевске.