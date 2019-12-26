Сущий ад: могилу Децла подожгли на Рождество

По словам родительницы Кирилла Толмацкого Ирины, пожарище случилось прямо на католическое Рождество, в ночь с 25 на 26 декабря. Подойдя к могиле сына, женщина была шокирована. Ее глазам предстал сущий ад: обугленный крест и сожженная ограда.
Ирина отправилась разбираться к администрации. Там объяснили, что подобное могли сделать фанатки Децла. Ведь каждый день девушки приходят на могилу своего кумира и ставят свечи.
Кладбищенские представители отметили, что пожар мог случиться случайно, по неосторожности, а вовсе не по злому умыслу. Семья Децла планирует восстанавливать подожженную могилу певца, передает телеграм-канал Mash.
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