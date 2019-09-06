Заворотнюк решилась раскрыть правду после слухов о раке

В последнее время вокруг состояния здоровья знаменитости ходит множество слухов и домыслов. Многие предполагают, что у звезды онкология, и строят догадки о причинах заболевания.
Чтобы прекратить сплетни, Анастасия расставит все точки над i в эфире одного из центральных телеканалов России, передает телеканал "360". Об этом рассказал ее концертный директор Стас Христов.
"Это не слух, в ближайшее время программу с ее участием проанонсируют", – цитирует Христова "Вечерняя Москва". Отметим, информация о возможном раке мозга у Анастасии Заворотнюк появились в конце лета этого года. Актриса перестала участвовать в спектаклях и других проектах.
Состояние своего здоровья звезда театра и кино пока никак не комментировала. На связь с поклонниками и журналистами не выходит и ее супруг, фигурист Петр Чернышев.
Некоторые пользователи соцсетей предположили, что причиной онкологии может быть процедура ЭКО. Напомним, Анастасия Заворотнюк весной этого года в 48 лет родила ребенка. Громкую популярность Анастасия Заворотнюк обрела после главной роли в комедийном телесериале "Моя прекрасная няня".
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