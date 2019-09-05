Богомолов рассказал о своем литературном творчестве

Режиссер рассказал, что всегда хотел писать. Тексты Константин Богомолов начал сочинять еще в детстве.

Постановщик представил на международной книжной ярмарке свою книгу под названием "Так говорил Богомолов". Он отметил, что литература для него всегда была на первом месте. Театр же, по словам худрука Театра на Малой Бронной, стал для него своеобразной терапией.

"Если уж я в чем-то понимаю, то это именно в слове, в литературе и ее оценке. Если я создаю что-то настоящее, то это в первую очередь литературное творчество, а не театральное", – приводит весьма неожиданное признание Константина Богомолова Teleprogramma.pro. Режиссер добавил, что лишь отчасти соответствует тому образу, который о нем сложился.

В частности, название книги "Так говорил Богомолов" – шутка, которую он придумал, чтобы посмеяться над теми, кто считает его "самовлюбленным персонажем". Также Константин Богомолов признался, что в его произведении немало нецензурных выражений, из-за чего книга получила возрастной ценз "18+".

Однако в своих спектаклях режиссер почти всегда избегает матерных выражений. По его словам, это иллюзия – что у него на сцене много голых тел и бранной лексики. При этом Константин Богомолов сообщил, что несколько раз до принятия закона о мате в его спектаклях все же произносили "плохое слово".

Говоря о личной жизни, режиссер признался, что любовь для него – "все в жизни". Он заверил, что обожает жизнь и не умеет ссориться, обижаться или страдать больше пяти минут. Напомним, 13 сентября состоится свадьба Константина Богомолова и телеведущей Ксении Собчак.