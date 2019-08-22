"Это навсегда": потерявший от любви голову Богомолов сделал смелое признание

Избранник светской львицы сообщил, что она покорила она навеки покорила его сердце. Богомолов сожалеет, что их с Ксенией жизнь часто становится предметом слухов и домыслов, но на сплетников и завистников влюбленные не обращают внимание.
"Я очень люблю, я очень счастлив, я знаю, что для меня это навсегда", – цитирует Константина Богомолова "Московский комсомолец". При этом режиссер не собирается ограничивать свободу дамы своего сердца.
"Кто я такой, чтобы что-то запрещать Ксении?! Я очень уважаю человека, который рядом со мной", – заявил Константин Богомолов. По его словам, Собчак – "один из самых тонких, ранимых, талантливых людей", которых он знает. "Она – фантастическая мама, удивительный друг", – перечислил достоинства избранницы режиссер.
Рассказал Константин Богомолов и о своих жизненных ценностях. "Они неизменны – помогать, любить и прощать. Я и дальше буду в соответствии с этими глаголами всегда действовать. Нет человека, которого бы я ни простил, в моей жизни всегда была и будет любовь (любовь в глобальном смысле), и я очень хочу помогать", – признался режиссер.
Напомним, ранее стало известно, что Константин Богомолов и Ксения Собчак собираются официально зарегистрировать свои отношения. Дата бракосочетания назначена на 13 сентября.
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