"Бездарный. Некрасивый. Бедный": любовника Собчак размазали

Скандальный блогер Лена Миро резко раскритиковала избранника телеведущей, режиссера Константина Богомолова. Она уверена, что Ксения Собчак пойдет на все, лишь бы не быть как все.

В доказательство своих слов Лена Миро привела цитату телеведущей. "Ксения Собчак исповедует принцип, что "лучше насрать на стол, чем жить правильно", – написала блогер в своем микроблоге в "ЖЖ".

Светский обозреватель размазала режиссера, применив к нему много обидных эпитетов и характеристик. "Самец Богомола говорит, что он – ранимый и нежный. На Масика Виторгана, врезавшего ему по морде, не обижается", – высказалась Миро.

"Самец-наездник уверен, что с Виторганом они подружатся, а вот драться Богомолов не хочет и не умеет. Так и сказал: не умею", – констатировала блогер. "Бездарный. Некрасивый. Бедный. И не умеет драться. Мужик! Хотя, с какого перепуга вот это вот можно считать мужчиной?" - недоумевает Миро.

По ее словам, есть умные, но некрасивые парни, которые не умеют драться. При этом блогер добавила, что за их интеллект женщины могут простить им их недостатки. "Есть сильные парни, которые умом не блещут – да и зачем им ум, а главное – нам? Они защитят. Есть парни красивые – пусть не могут спасти от хулигана, но картинка приятная… Есть богатые…", – продолжила рассуждать Лена Миро.

Блогер задалась вопросом: под какую категорию попадает новый возлюбленный Ксении Собчак? "Ксения говорит, что готова насрать на стол, лишь бы разрушить стереотипы. Что ж, Ксюшадь, у тебя это получается – ты насрала на саму себя. Нашла чувака, у которого нет ни одного мужского достоинства, и это, конечно – полный разрыв шаблонов!" – заключила Миро.

Напомним, что марте этого года Ксения Собчак официально объявила о расторжении брака с актером Максимом Виторганом, а в середине лета спровоцировала слухи о скорой свадьбе с режиссером Константином Богомоловым. Недавно появилась информация, что пара собирается узаконить свои отношения 13 сентября.