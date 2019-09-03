Звезду фильма "Сумерки" заставили пойти на жертву ради карьеры

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

Фадеев вбил последний гвоздь в крышку гроба Наргиз
Увидеть разбившуюся Волочкову приехала красавица-дочь
"Я в трауре": в семью Диброва пришло горе
Кончаловский о расставании с женой: Стабильность не про нее
Оставившей простых людей без воды Пугачевой грозит арест
партнеры
Вторник 3 сентября
Лента новостей
17:16
В Госдуме ждут объяснений от американского посла
17:01
Discovery Sport: близкий к народу
16:54
Агрессивный Порошенко подвел соратника под монастырь
16:37
В Удмуртии нетрезвый хулиган угрожал полицейским муляжом гранаты
16:05
Опасающийся развода житель Башкирии ударил жену ножом
15:56
В России жестко поставили на место скандалиста Джонсона
15:44
В Ставропольском крае разбился самолет
15:43
"Все больше проседает": громкое заявление о проблемах с Крымским мостом
15:36
Десятилетний ребенок рухнул с дерева в Подмосковье
15:30
Русская вдова нигерийского принца привела к Малахову нового темнокожего любовника
15:19
Под Москвой пьяный вусмерть пассажир разбил о голову машиниста бутылку
14:48
Зеленского оплевали после возмутительного решения
14:44
Моноспектакль Изабель Юппер в Москве: "Дни.ру" дарят билеты
14:16
Лопырева впервые раскрыла подробности развода возлюбленного
14:12
"Просто взрыв инсулина": названы самые опасные продукты для школьников
14:05
Российская студентка погибла в результате ЧП в Турции
13:59
Поставят к стенке: Порошенко предсказали страшную участь
13:54
"Связан с убийством": появился сенсационный компромат на Порошенко
13:51
После развода Климова сильно изменилась
13:32
"Лапочки такие": дочь известного актера оказалась знатной сердцеедкой
13:30
"Сына и себя надо было спасать": вдова Децла открыла страшную правду о свекрови
13:23
На Украине рвут на себе волосы из-за потерь после блокады Крыма
13:17
В Финском заливе затонула яхта
13:10
Беспокойный Лукашенко отгородился от Зеленского
13:01
"Это эгоистично": Водонаева "выдала на орехи" Виторгану
13:00
Оскорбившая жителей Тулуна чиновница отправлена в отпуск
12:39
МГЕР запускает масштабную акцию по сбору макулатуры
12:31
Жена рассказала о состоянии Александра Розенбаума
12:26
Lexus LC: продлевая лето
12:14
"Слишком личное": Медведева поделилась сокровенным
12:09
Мэр Златоуста подал в отставку
12:02
Дети Пугачевой побили детей Нетребко и Жукова
11:55
Предательство: стало известно о позорном поступке Зеленского
11:51
Валерия вышла в свет после скандала с Наргиз
11:14
Поклонской вынесли неутешительный приговор
10:47
Тысячи жителей Приангарья остались без света из-за молнии
10:46
Эрнсту пожаловались на некрасиво поступившего Шепелева
10:43
Малышева собралась пройтись ремнем по "рукам-базукам"
10:41
Пророчество Ванги о судьбе Зеленского взбудоражило украинцев
10:11
Бузова в панике: поющая ведущая просит помощи у врачей
10:07
У Тарасова и Костенко будет второй ребенок
09:53
"Не забалуешь!": не пустившую сына в школу Рудковскую оплевали с головы до ног
09:34
"Я давно замужем": беременная Миронова откровенно об отце ребенка
09:25
"Они остро ощутят потерю": воровку Маркл поймали с поличным
09:11
Названы продукты для борьбы с жиром на талии
08:54
Вскрылся неожиданный смысл хита "3 сентября"
08:53
Музыканты известной группы разбились в ДТП в Тунисе
08:03
В семье Тимати случилось долгожданное пополнение
06:25
Зеленский крупно подставил хвастливого Лукашенко
06:24
"Оля ему устроит": пьяный муж Рапунцель обещал массаж чужой невесте
04:07
Звезда Голливуда попала впросак из-за классика русской литературы
02:09
Удаление легкого: вейп сломал жизнь юного спортсмена
00:14
"Правда жизни": отчаявшаяся вдова Рынска окончательно наплевала на себя
22:00
Виторган заплатил суррогатной матери два миллиона
21:58
"Произошло трагическое событие": Долина рассказала о судьбе дочери Началовой
21:53
В Липецке на посетительницу цирка набросился ягуар
21:51
"Все прошло отлично!" – Гагарина наплевала на школьную линейку сына
21:42
В результате пожара на корабле погибли десятки человек
21:32
Помогла Украина: У России в Крыму нашелся неожиданный союзник
21:23
Дубцова сделала важное признание о личной жизни
21:20
В Удмуртии пенсионер погиб в страшной аварии
21:07
В московском метро на рельсы упал человек
20:52
Всплыли сенсационные данные о развалившемся браке Поклонской
20:44
Путин жестко высказался об оскорбившей россиян чиновнице (видео)
20:32
Разыгрался аппетит: Абрамович поел в ресторане на 3 миллиона
20:11
Ненасытную Штурм обвинили в сексуальных домогательствах
20:08
Стремлению Макрона к переговорам с Путиным нашли объяснение
19:49
В Башкирии пенсионер прострелил голову сыну из-за упреков в пьянстве
19:47
"Пока, к счастью, не артист": Боярская рассказала о склонностях старшего сына
19:37
Вскрылись подробности побега Бони с дочерью из Монако
19:07
Роли фильма "Брат-3" распродают за миллионы рублей
18:56
"Господи, спасибо, что взял деньгами": Шепелев столкнулся с циничной аферисткой
18:53
"Плачу": страдающая Королева устроила поминки в День знаний
18:42
"К убыткам не привыкать": Зеленский получит по шапке после провокации с газом
18:36
В Красногорске мужчина открыл стрельбу с балкона
18:13
Заботливый Путин выручил школьника (видео)
17:49
"Он говорил с моей грудью": волна секс-скандалов зацепила Дмитрия Борисова
17:48
"Я не смогу жить без нее": Кравец оплакивает потерю малолетней дочери
17:04
"Больной человек": Лукашенко устроил переполох из-за наркотиков
17:00
Впервые стало известно о тайном визите Путина в Беслан
16:59
Простоял всего сутки: на Урале развалился мост
16:41
"Оргии, гулянки, пьянки": Малахов обнародовал детали разгульной жизни сестер Хачатурян
16:23
Десять лет спустя: Светлаков ошарашил внезапным заявлением
16:22
Почерневший от горя любовник Цывиной убивался у гроба Числова
16:09
Уральским школьникам спели похабную песню Шнурова в честь 1 сентября
16:04
Венедиктов предупредил о возможных провокациях на выборах в Москве
16:01
Володин: вмешательство в личную жизнь Поклонской недопустимо
15:52
"Уродина, изгой": Седокова рассказала о чудовищных истериках в туалете
15:51
Житель Воркуты украл из магазина 54 блока сигарет
15:50
Выставка работ молодых художников покоряет регионы
15:39
77-летнюю Ирину Мирошниченко привезли на встречу с любимым
15:31
Опасная ловушка: обнародован итог встречи Путина и Зеленского
15:28
Раскрыт секрет частых побед женщин в спорах
15:25
Обманщик Зеленский попался на чудовищном вранье
15:25
В Москве мужчина погиб из-за болгарки
15:21
"Стройняшка": знойная Брежнева в купальнике восхитила россиян
15:12
Алкоголик без семьи: друг разразился скандальными откровениями у гроба Числова
15:11
Первый в мире: в Москве открылся уникальный пивной ресторан
15:07
Новикова нагло подсунула Корчевникову юную внучку
14:55
"Плакала без остановки": Собчак шокировала жутким видео
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Первый в мире: в Москве открылся уникальный пивной ресторан
Кончаловского отправили под капельницу после унизительной истории с Высоцкой
Володин: Действия властей Польши оскорбляют память советских солдат
Расставшуюся с принцем Гарри красотку затащили под венец
Российская спортсменка скоропостижно умерла в 23 года
"Найду и прибью!": взбешенный Зеленский кричит от стыда
Шоу-бизнес

Звезду фильма "Сумерки" заставили пойти на жертву ради карьеры

Кристен Стюарт. Фото: www.globallookpress.com
Стало известно, что на звезду Голливуда пытались оказывать давление. Кристен Стюарт вынуждали скрывать свою сексуальную ориентацию.
прочитано 174 раза

Актриса призналась, что ее открыто просили не гулять за руку с возлюбленной. Знаменитости намекали, что иначе она может лишиться хороших ролей.

ПО ТЕМЕ

"Молодой Дэвид Боуи": популярная актриса избавилась от бровей

Актриса Кристен Стюарт сделала предложение своей девушке

Звезда "Сумерек" вышла в люди с синяками и подбитым глазом

"Мне прямо говорили: "Если ты просто сделаешь себе одолжение и не будешь расхаживать на публике за руку со своей девушкой, то, может быть, снимешься в фильме Marvel", – приводит слова Кристен Стюарт The Times. По словам артистки, такие требования ей не нравились.

"Я не хочу работать с такими людьми", – призналась звезда "Сумерек". При этом знаменитость не стала называть имен людей, которые заставляли ее идти на жертвы ради карьеры.

Напомним, что ранее Кристен Стюарт встречалась с коллегой по фильму о вампирах Робертом Паттинсоном. Они даже собирались пожениться, но расстались вскоре после помолвки.

Несколько лет назад Кристен Стюарт перестала скрывать свою сексуальную ориентацию. Оказалось, что она бисексуалка. Актрису частенько видят на свиданиях со стилистом Сарой Динкин. Иногда она проводит время и со своей экс-возлюбленной моделью Стеллой Максвелл.

Отметим, в последнее время Кристен Стюарт все чаще вызывает шок у поклонников необычными амплуа. Как писали "Дни.ру", ее образ на Каннском фестивале вызвал общественный резонанс.

Автор: 3 сентября 2019, 16:43
ФОТОРЕПОРТАЖ

Что с собой делала Кристен Стюарт

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Найду и прибью!": взбешенный Зеленский кричит от стыда
"Будет президентом": Лукашенко объявил о преемнике
Украинцы втянули Зеленского в грязную аферу
"Усы привстали": снятый с сексуальными девушками Лукашенко крупно опозорился

Шоу-бизнес

Есть любовница: жена известного актера потрясла грязным бельем у Шепелева
"Вынуждена бороться с тяжелой болезнью": неожиданное признание Марины Александровой
Звезду фильма "Сумерки" заставили пойти на жертву ради карьеры
У дочери Навки обнаружились новые таланты

Проишествия

В Вологодской области упал вертолет (видео)
Зарубивший всю семью подросток "засветился" на Первом канале перед убийством
Более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Lifestyle

Взлеты и падения: как развивалась личная жизнь и карьера Назаровой
Российский режиссер оказался в заложниках
Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Шоу-бизнес

В семье Тимати случилось долгожданное пополнение

Рэпер вне себя от счастья
Шоу-бизнес

Вскрылся неожиданный смысл хита "3 сентября"

Не все так просто, как казалось
Общество

Малышева собралась пройтись ремнем по "рукам-базукам"

И даже есть за что
Шоу-бизнес

"Не забалуешь!": не пустившую сына в школу Рудковскую оплевали с головы до ног

Продюсер четко обозначила свою позицию

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Календарь красоты для женщин на сентябрь
К несчастью Заворотнюк оказался причастен бывший муж
Совет на выходные 31 августа – 1 сентября

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Российский танцор ударил партнершу кулаком в лицо во время ЧМ
Мария Шарапова скорбит из-за внезапной смерти
"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

Народ бежит в ужасе: опасное явление у Крымского моста сняли на видео
Крымский мост перекрыли после жуткой аварии
При посадке вертолета на Камчатке пострадали люди (видео)
На Приморье надвигается мощный тайфун (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru