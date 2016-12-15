Звезда "Сумерек" вышла в люди с синяками и подбитым глазом

Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт вышла в люди с синяками и подбитым глазом. Иностранные журналисты предположили, что к травмам актрисы причастна ее подруга, топ-модель Стелла Максвелл.

Говорят, после громкого расставания с коллегой по "Сумеркам" Робертом Паттинсоном Кристен переключилась на женщин. Если верить иностранным СМИ, 26-летняя Стюарт за несколько лет успела повстречаться с кинопродюсером Алисией Каргайл и актрисой Соко. А сейчас артистке приписывают роман с 34-летней певицей Энни Кларк, выступающей под псевдонимом St.Vincent.

Также Кристен стали часто видеть с моделью Victoria’s Secret Стеллой Максвелл. Последней, к слову, приписывали роман с любительницей высовывать язык и оголяться на публике Майли Сайрус.

Несколько часов назад папарацци подкараулили Стюарт, когда она вышла из дома. По сообщениям репортеров, в данный момент у актрисы все ноги в синяках и большой фингал под глазом. А еще у нее разбита губа. Откуда травмы, Кристен не сообщила. Журналисты подозревают, что Стелла причастна к избиению актрисы, потому что девушки провели выходные вместе дома у Стюарт.

Акулам пера удалось выяснить, что подружки хорошо погуляли в питейных заведениях Лос-Анджелеса, поэтому некоторые пользователи Сети считают, что звезда "Сумерек" могла перебрать алкоголя и, например, упасть с лестницы. Или подраться на танцполе с какими-нибудь подвыпившими дамами.

Напомним, в августе этого года Кристен едва не отправилась под венец. Она предложила своей теперь уже бывшей девушке Алисии сыграть свадьбу, и та ответила согласием. Репортеры даже разнюхали, что влюбленные склонялись к варианту церемонии на пляже. Стюарт и ее зазноба даже выбрали наряды: актриса отдала предпочтение простому белому платью от Chanel, а кинопродюсер – брючному костюму той же марки.