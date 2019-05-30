Кристен Стюарт распрощалась с бровями
Специально для сеульского показа модного дома Chanel Кристен сменила образ: она является его официальным лицом. Актриса предстала перед публикой в белой рубашке, застегнутой на одну пуговицу, и черных кожаных шортах с высокой талией. На ногах у нее красовались сапоги выше колен. Дополнили образ разноцветный маникюр, яркий мейкап и массивные украшения.
Короткая стрижка актрисы была небрежно уложена, волосы обесцвечены на концах. Изюминку образу придало кажущееся отсутствие бровей. Конечно, звезда не решилась их сбрить, она их попросту осветлила.
Издание In Style отметило, что новый имидж Стюарт очень напоминает один из ранних сценических образов короля глэм-рока Дэвида Боуи. Возможно, отсутствие бровей в скором времени станет новым модным трендом.
Отметим, в последнее время Кристен все чаще вызывает шок у поклонников необычными амплуа. Как писали "Дни.ру", ее образ на Каннском фестивале вызвал общественный резонанс.
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