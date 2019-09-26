Боярский пожаловался на одиночество

Актер откровенно рассказал о семейной жизни. Михаил Боярский признался, что в последнее время супруга Лариса Луппиан не уделяет ему внимания.

Знаменитый Д’Артаньян посетовал на одиночество в большой семье. Народный артист чувствует себя заброшенным. Он поделился, что главным приоритетом в жизни считает не карьеру и друзей, а своих родных.

По мнению Михаила Боярского, дети, внуки и жена – спасательный круг практически для любого человека. Ведь именно за этих людей можно "зацепиться" и не оступиться, не опустить руки в трудные жизненные периоды.

Актер признался, что, будучи молодым, совершал много ошибок, но счастлив, что сумел сохранить брак. По словам знаменитости, сейчас они с женой – единый организм, который делит душу на двоих. Михаил Боярский отметил, что несмотря на то, что сейчас они со своей избранницей живут душа в душу, так было не всегда. Их чувства укрепило появление детей и внуков.

Однако есть в звездном семействе и проблемы. Михаил Боярский чувствует себя одиноким. Актер отметил, что Лариса Луппиан находится под колоссальным давлением обязанностей. На ней воспитание внуков, хозяйство, работа (она является художественным руководителем театра Ленсовета – Прим. ред.). Поэтому жена уделяет артисту мало внимания.

"Ей очень тяжело, она устает. Я это понимаю и помалкиваю по поводу того, что меня все давно забросили. Моя супруга уделяет внимание внукам, театру, кому угодно – но только не мне. Ну, ничего, селяви…", – приводит слова Михаила Боярского "7Дней". Однако актер уверен – в скором времени возлюбленная вновь эмоционально к нему вернется, потому что не справится с большой нагрузкой.

Михаил Боярский считает, что терпения супруги не хватит сразу на все зоны ответственности, и тогда он вновь сможет почувствовать себя счастливее. При этом сам артист окончательно бросать публичную деятельность не готов.