"До мозга – сантиметр": Боярскому всадили нож в горло

В 2019 году киноэпопее Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Д'Артаньян и три мушкетера" исполняется 40 лет. К этой дате компания "Слав Ка Фильм" подготовила пятисерийную документальную ленту "Пока еще мы вместе, или Мушкетеры 40 лет спустя" (режиссер – Вячеслав Каминский, автор сценария – Максим Федоров). В проекте приняли участие актеры и создатели легендарной саги. Им есть что рассказать.

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