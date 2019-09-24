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"До мозга – сантиметр": Боярскому всадили нож в горло

Михаил Боярский. Фото: www.globallookpress.com
В 2019 году киноэпопее Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Д'Артаньян и три мушкетера" исполняется 40 лет. К этой дате компания "Слав Ка Фильм" подготовила пятисерийную документальную ленту "Пока еще мы вместе, или Мушкетеры 40 лет спустя" (режиссер – Вячеслав Каминский, автор сценария – Максим Федоров). В проекте приняли участие актеры и создатели легендарной саги. Им есть что рассказать. 

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Мало кто знает, что в картине "Мушкетеры 20 лет спустя" все песни за Михаила Боярского исполнил за кадром Игорь Наджиев – на это были причины. Исполнитель роли Рошфора вспомнил, как проходили съемки.

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Михаил Сергеевич Боярский

Михаил Сергеевич Боярский актер, музыкат

"Мы снимали в Одесском театре оперы и балета сцену тройного поединка на шпагах д’Артаньяна, Рошфора и де Жюссака, – рассказал Борис Клюев. – Это эпизод, где д'Артаньян прорывается с подвесками во дворец, а мы с Володей Балоном встречаем его со шпагами на лестнице. Пока репетировали, все шло замечательно, но во время съемки ускорили темп фехтования. И вот Миша Боярский, сильно замахнувшись клинком, направил мою шпагу прямиком себе в лицо. Она выбила ему зуб и оцарапала горло. Буквально сантиметры до мозга оставались!"

"Врачи не гарантировали, что у Боярского останется голос, – продолжил актер. – Однако он как истинный профессионал продолжил сниматься. Бог наградил его за такой подвиг: рана вскоре зарубцевалась, обошлось без плачевных последствий". И все же из-за травмы Боярского многое пришлось переозвучить. 

Впрочем, и без клинка в горле съемки для исполнителя главной роли были трудными. "Я никогда не забуду, как у Миши Боярского на ботфортах постоянно ломались каблуки. Сапожники уже вбивали в них какие-то специальные металлические конструкции, но ничего не помогало. Каждый раз одно и то же!" – добавил Клюев.

Автор: 24 сентября 2019, 12:26
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Михаил Боярский наконец показал внука

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