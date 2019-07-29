"С батей на даче": сын выставил напоказ плешь Боярского

"С батей на даче. Культура СНТ", – коротко подписал снимок Сергей Боярский. В 69-летнем лысеющем артисте на фотографии трудно узнать знаменитого Д’Артаньяна. На опубликованном кадре о нем напоминают лишь усы. Хотя глупо предполагать, что Михаил Боярский разгуливает по даче в окружении родных в шляпе. К слову, это любимое место отдыха звезды кино.
Отметим, что поклонники давно судачили о том, что Михаил Боярский постоянно носит головной убор неспроста. Мол, актер стремительно лысеет. Теперь пользователи Сети смогли убедиться, что знаменитость не стесняется изъянов своей внешности и носит короткую стрижку.
Как писали "Дни.ру", этим летом в Крыму прошли съемки четвертой части приключений "Гардемаринов". Режиссер картины Светлана Дружинина пригласила Михаила Боярского, и он согласился принять участие в съемочном процессе. Актер сыграл в фильме "ожившего" шевалье де Брильи.
Помимо Михаила Боярского в новых "Гардемаринах" появятся Михаил Мамаев, Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Кристина Орбакайте, Татьяна Лютаева и другие знаменитости. По словам режиссера, фильм выйдет в широкий прокат в 2020 году.
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