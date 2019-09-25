Кристина Агилера обнажила пышную грудь

На фото звезда позирует в весьма экстравагантном виде. На ней бежевое платье с объемными рукавами и очень глубоким декольте. Наряд усыпан крупными стразами.
Стилисты позаботились о том, чтобы макияж был не менее ярким. Они нанесли красные блестящие тени на веки знаменитости и сделали цветную стрелку.
Пухлые губы артистки подчеркнула алая помада. Дополнили дерзкий образ собранные в высокий хвост волосы, кончики которых были затонированы в розовый цвет.
Под постом Кристина поблагодарила публику за теплый прием и сообщила, что уезжает обратно в Лас-Вегас. "Увидимся вечером!" – написала знаменитость.
Несмотря на достойный внимания аутфит, поклонники первым делом отметили аппетитную грудь Агилеры. Они сделали уйму комплиментов роскошным формам поп-дивы.
Некоторые все-таки оценили старания стилистов. "Всемирно известная икона!", "Королева всего!", "Легендарная!", "Просто нет слов. Остановись!" – высказались восхищенные фолловеры.
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