Брэд Питт приоткрыл завесу тайны личной жизни

По мнению поклонников, в последнее время голливудский актер Брэд Питт заметно похорошел. Недавно он откровенно рассказал, в чем секрет его преображения, и раскрыл интересные подробности личной жизни.

По словам звезды, он полностью сконцентрирован на внутренней духовной жизни. Сейчас он придает ей большое значение. Артист хочет стать стать лучше для тех, кого любит и о ком заботится.

"Вам, наверное, сложно это понять, потому что вы еще не дошли до точки понимания важности всего этого. У вас еще есть в запасе несколько лет, вам еще пару раз должны разбить сердце… И вот тогда вы меня поймете", – отметил Брэд.

Он утверждает, что верит в существование невидимой связи между всеми людьми. Кинопродюсер искренне надеется, что все, с кем у него были напряженные отношения в прошлом, смогут оставить обиды позади.

"Ведь, если я прав, нас куда больше вещей объединяет, чем отдаляет друг от друга", – подчеркнул Питт.

Кроме того, знаменитость признался, что на первом месте для него стоит семья. "Так меня воспитывал мой отец – дать детям самое лучшее", – вспоминает любимец телезрителей.

В конце он ответил на вопрос журналистов относительно секрета своей молодости. "Возраст есть возраст, с ним невозможно бороться. Я не думаю, что с возрастом ты что-то приобретаешь или теряешь хоть в жизни, хоть в работе, я просто вообще так не думаю", – открыто заявила американская звезда.