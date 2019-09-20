Брэд Питт приоткрыл завесу тайны личной жизни

По словам звезды, он полностью сконцентрирован на внутренней духовной жизни. Сейчас он придает ей большое значение. Артист хочет стать стать лучше для тех, кого любит и о ком заботится.
"Вам, наверное, сложно это понять, потому что вы еще не дошли до точки понимания важности всего этого. У вас еще есть в запасе несколько лет, вам еще пару раз должны разбить сердце… И вот тогда вы меня поймете", – отметил Брэд.
Он утверждает, что верит в существование невидимой связи между всеми людьми. Кинопродюсер искренне надеется, что все, с кем у него были напряженные отношения в прошлом, смогут оставить обиды позади.
"Ведь, если я прав, нас куда больше вещей объединяет, чем отдаляет друг от друга", – подчеркнул Питт.
Кроме того, знаменитость признался, что на первом месте для него стоит семья. "Так меня воспитывал мой отец – дать детям самое лучшее", – вспоминает любимец телезрителей.
В конце он ответил на вопрос журналистов относительно секрета своей молодости. "Возраст есть возраст, с ним невозможно бороться. Я не думаю, что с возрастом ты что-то приобретаешь или теряешь хоть в жизни, хоть в работе, я просто вообще так не думаю", – открыто заявила американская звезда.
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