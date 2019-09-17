Подвенечное платье невесты Бондарчука сравнили с нарядом принцессы

Поговаривают, что подвенечный наряд Паулины Андреевой похож на платье принцессы. Облачение звезда заказывала в бутике Maison Bohemique.
Отметим, что цены там заоблачные – от 300 тысяч и выше. Паулина не в первый раз обращается к мастерицам этого бутика: она уже надевала одежду бренда на красную дорожку "Кинотавра".
Невеста режиссера Федора Бондарчука готовилась к праздничному банкету в одном из самых дорогих отелей Санкт-Петербурга. Ей помогала команда профессионалов – стилисты, парикмахеры и визажисты, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Интересно, но до сих пор непонятно, где именно пройдут гуляния. Гостям мероприятия, коих почти 200 человек, до последнего не называли место. Ранее сообщалось, что это старинный дом Беггровых на Невском, однако в распоряжении журналистов оказалось приглашение, в котором говорится, что свадьбу перенесли в Юсуповский дворец на набережной реки Мойки.
Между тем, когда нарядные гости прибыли во дворец с букетами и подарками, их попросили на выход. Организаторы проводили растерянных друзей и родственников к микроавтобусам, которые должны доставить гостей на место проведения банкета. Скорее всего, это будет дом Беггровых. Есть предположение, что в Юсуповском дворце была регистрация. Как отмечает "Московский комсомолец", Паулину Андрееву и Федора Бондарчука журналисты пока не видели.
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