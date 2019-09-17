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Подвенечное платье невесты Бондарчука сравнили с нарядом принцессы

Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Фото: www.globallookpress.com.
Сегодня, 17 сентября, 52-летний Федор Бондарчук и 30-летняя Паулина Андреева расписались в северной столице. Свадебная церемония прошла в условиях строжайшей секретности. Всем интересно, как же выглядит красавица-невеста.
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Поговаривают, что подвенечный наряд Паулины Андреевой похож на платье принцессы. Облачение звезда заказывала в бутике Maison Bohemique.

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Свадьбу Бондарчука и Андреевой перенесли

 Федор Сергеевич Бондарчук

Федор Сергеевич Бондарчук режиссер, актер, сценарист, продюсер

Отметим, что цены там заоблачные – от 300 тысяч и выше. Паулина не в первый раз обращается к мастерицам этого бутика: она уже надевала одежду бренда на красную дорожку "Кинотавра".

Невеста режиссера Федора Бондарчука готовилась к праздничному банкету в одном из самых дорогих отелей Санкт-Петербурга. Ей помогала команда профессионалов – стилисты, парикмахеры и визажисты, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Интересно, но до сих пор непонятно, где именно пройдут гуляния. Гостям мероприятия, коих почти 200 человек, до последнего не называли место. Ранее сообщалось, что это старинный дом Беггровых на Невском, однако в распоряжении журналистов оказалось приглашение, в котором говорится, что свадьбу перенесли в Юсуповский дворец на набережной реки Мойки.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Между тем, когда нарядные гости прибыли во дворец с букетами и подарками, их попросили на выход. Организаторы проводили растерянных друзей и родственников к микроавтобусам, которые должны доставить гостей на место проведения банкета. Скорее всего, это будет дом Беггровых. Есть предположение, что в Юсуповском дворце была регистрация. Как отмечает "Московский комсомолец", Паулину Андрееву и Федора Бондарчука журналисты пока не видели.

17 сентября 2019, 21:34
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Молодая возлюбленная затмила Бондарчука на "Кинотавре"

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Илзе
Ответить
Лучше бы молодая к свадьбе что-то наконец сделала со своими гигантскими ушами. Чебурашка в платье принцессы - это же курам на смех.
Гость
Ответить
Бывшая Бондарчука явно хорошо побухивает. В инстграме сплошной треш. Поэтому едя культурно молчал
Гость
Ответить
Гость
Очень красивая и умная. И Хватит про них судачить.Президент развёлся,Песков 3 раза,разные ведущие,артисты по 7 раз,детей малых оставляют,соседи ваши и знакомые не разводились,никто? Привязались к Бондарчуку.Кончаловский с женой молодой сколько уже вместе? Да всех не перечислишь,и не наше это дело.Советтттт да любовь молодым.И больше фильмов с Паулиной! Не прячь красоту!
Такая красавица, что дыхание затаил. Спасибо, согласен с вашими словами.
Гость
Ответить
Папа с дочкой
Гость
Ответить
Паулина настолько красива, что всякие обсуждения бессмысленны
Гость
Ответить
Паулина настолько красива, что всякие обсуждения бессмысленны
Гость
Ответить
Команда профессионалов, чтобы 3 волосинки уложить и губы намазать? Или выйти замуж и платье свыше 300,000... Дворцы...Убогие какие...зачем это все?
Гость
Ответить
Очень красивая и умная. И Хватит про них судачить.Президент развёлся,Песков 3 раза,разные ведущие,артисты по 7 раз,детей малых оставляют,соседи ваши и знакомые не разводились,никто? Привязались к Бондарчуку.Кончаловский с женой молодой сколько уже вместе? Да всех не перечислишь,и не наше это дело.Советтттт да любовь молодым.И больше фильмов с Паулиной! Не прячь красоту!
Гость
Ответить
Лысое старое посмешище!!!!!
Гость
Ответить
Кто они такие??? Присоски с бюджета с фамилией предков , которые действительно талантом и мастерством вошли в историю кинематографа. Лысый , старый хрен и никакая соска поганят исторические места за левые деньги! Позор!!! Великий Бондарчук в земле переворачивается ! Мерзкий старикашка и придурковатая девка без роду и племени! Позор !
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