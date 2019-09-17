Свадьбу Бондарчука и Андреевой перенесли

Сегодня, 17 сентября, Бондарчук и Андреева празднуют долгожданную свадьбу. Расписаться влюбленные решили в Санкт-Петербурге.
Пока точно не ясно, где именно будет проходить торжество. Ранее сообщалось, что это старинный дом Беггровых на Невском, однако в распоряжении журналистов оказалось приглашение, в котором говорится, что свадьбу перенесли в Юсуповский дворец на набережной реки Мойки.
Здание, где пройдет банкет, – федеральный памятник культуры. Примечательно, но именно там убили Григория Распутина.
Юсуповский дворец – самое роскошное место в Петербурге. Любой желающий может снять его для проведения мероприятия. На выбор предлагают 14 помещений, самый дорогой зал – Белоколонный – площадью 445 метров. Арендовать его на вечер стоит 350 тысяч рублей.
Есть версия, что во дворце будет торжественная часть, а сам банкет пройдет на Невском. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Как писали "Дни.ру", на свадьбу Паулины Андреевой и Федора Бондарчука приглашены только самые близкие и друзья – порядка 200 человек. Напомним, о романе режиссера и актрисы впервые заговорили летом 2016 года, когда они вместе появились на "Кинотавре".
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