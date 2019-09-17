"Специально пошел проверил": муж Гагариной отреагировал на слухи о разводе

В личном "Инстаграм" Дмитрий Исхаков опубликовал скриншот новостной страницы, на которой указано, что он уже не муж певицы Полины Гагариной. Ниже фотограф оставил ироничную подпись.
"😳🤦♂️🤯 специально пошел проверил, на месте Полюшка. Лежит, книгу читает. Умную. Про подсознание между прочим! (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – отметил супруг вокалистки.
Гагарина и Лазарев, судя по всему, друзья. При встрече знаменитости частенько делают совместные снимки. Более того, Сергей и Полина проявляют активность на страницах друг друга в соцсетях: пишут комплименты, комментируют фотографии. Приятельские отношения многие восприняли как флирт. Появились слухи о возможном романе вокалистов. Информация об этом появилась в некоторых СМИ.
Между тем Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков недавно отпраздновали пятую годовщину свадьбы. Супруги много путешествуют вместе и заботятся о детях: общей дочери Мии и сыне вокалистки от первого брака Андрее. Супруги часто выходят в свет. Дмитрий иногда сопровождает возлюбленную на гастролях. Идеальному браку Полины Гагариной можно только позавидовать.
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