Правда о раке Заворотнюк обошлась Первому каналу в три миллиона

Стало известно, какие программы поборолись за откровенное интервью Анастасии Заворотнюк, в котором она бы рассеяла туман вокруг своего здоровья. На протяжении нескольких недель ходят слухи, будто звезда сериала "Моя прекрасная няня" больна раком.

О том, что на самом деле происходит с Анастасией Заворотнюк, точно неизвестно. Пока журналисты распространяют новости одна тревожнее другой, официальные представители артистки выступают с опровержениями. "У Анастасии нет рака – это точно", – заверил взволнованную общественность концертный директор актрисы Стас Христов. И даже то, что сама Заворотнюк разговаривала с одним из репортеров подозрительно хриплым голосом, его не смутило. "Простуда, не более", – отмахнулся он.

Между тем стало известно, что Анастасия Заворотнюк решила дать откровенное интервью, чтобы расставить все точки над i, и теперь занята выбором телеканала. По словам Христова, переговоры длятся уже две недели. "Предложений было очень много. Остановились на двух вариантах – либо программа Малахова, либо на НТВ большая программа. Анастасия ответит на все вопросы", – сообщил концертный директор артистки.

Антонина Саврасова, в прошлом работавшая с актером Никитой Джигурдой, рассказала, что в битву за правду о раке Анастасии Заворотнюк вступил и Первый канал. "Программа "Эксклюзив" предложила ей гонорар в три миллиона рублей. Анастасия дала ответ, что подумает. Телевизионщики говорят, что Заворотнюк плохо себя чувствует и поэтому пока не может прийти на съемки", – цитирует Саврасову сайт "Комсомольская правда".

По ее словам, чинит препятствия артистке и ее молодой муж. прославленный фигурист Петр Чернышев. "Муж запретил ей пока работать, сказал отдыхать", – сообщила Антонина. А ведь рабочий график Анастасии Заворотнюк расписан. Так, по словам Стаса Христова, у актрисы есть заказы на корпоративы на октябрь.

"Но это закрытые мероприятия, не публичные, поэтому это коммерческая информация. Из ближайшего – будет большое интервью для телевидения, на три-четыре программы накопилось материала. Вопросы материнства и так далее", – уточнил концертный директор Анастасии Заворотнюк.