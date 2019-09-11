Известная ведущая Чернобровина прервала молчание о ребенке

Пару лет назад Анастасия Чернобровина впервые стала матерью. Лишь сейчас популярная ведущая дала откровенное интервью, в котором рассказала о ребенке и муже.

Уже 17 лет Анастасия Чернобровина ведет на канале "Россия 1" утреннюю передачу, а вот женой и матерью стала недавно. Семейную жизнь она предпочитает не афишировать. Лишь сейчас популярная ведущая рассказала о том, как сильно изменилась ее жизнь. Анастасия призналась, что сразу поставила семью на первое место.

"На собственном опыте испытала, что какие бы новые двери ты ни открывал и какие бы пути ни выбирал, человек предначертан судьбой. Например, будущего мужа увидела и полюбила с первого взгляда, давно. Но возможность быть вместе жизнь дала лишь спустя много лет. Это замечательный человек, отношения с которым трепетно оберегаю от внешнего мира", – рассказала Анастасия Чернобровина, предпочтя не называть имени своего избранника.

В 40 лет телеведущая впервые стала матерью. Она родила сына Артемия. То обстоятельство, что ребенок появился у нее в таком возрасте, Настю совершенно не смущает. Более того, она видит в этом одни плюсы. "В молодости хочется еще мир посмотреть, и детки растут как трава в поле: неопытные родители не успевают им уделить должного внимания и заботы. А после 30 люди, как правило, уже состоялись и готовы дарить наследникам энергию и любовь. Главное, чтобы здоровье позволяло", – убеждена ведущая "второй кнопки".

Анастасия Чернобровина отличается стройной фигурой. И это притом, что во время беременности набрала 13 килограммов. По ее словам, 11 кило она скинула вскоре после родов. А затем просто стала правильно питаться и заниматься спортом. Впрочем, не все было гладко.

"Конечно, и у меня был период, когда сильно поправилась. Но начала одержимо заниматься в зале, ограничивала себя в еде, еще трудилась при этом сутками напролет. Своей цели добилась – сбросила вес. Но здоровье подорвала. Постепенно начала питаться сбалансированно", – рассказала Анастасия Чернобровина.

Сейчас она ни в чем себе не отказывает. "Занимаюсь спортом, рано встаю, все время в движении. Стейки по выходным, рыбу, бургеры, сладости – ем все. Когда не работаю, ношусь с ребенком, а это похлеще спортзала", – цитирует телеведущую Starhit.