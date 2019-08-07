Виталина Цымбалюк-Романовская решилась на прямую линию с народом

У народа к Виталине Цымбалюк-Романовской накопилось много вопросов, и она решила ответить всем страждущим. "Мне нечего скрывать, таить или стыдиться, – заверила пианистка. – Для меня нет неудобных тем. Я могу все всем объяснить и растолковать". Именно поэтому в понедельник, 12 августа, в 14:00 мск она будет участвовать в прямой линии на странице "Дни.ру" в Instagram.
В комментариях к этой статье все желающие уже могут оставлять послания Цымбалюк-Романовской. "Я готова к тому, что не все будут настроены позитивно и миролюбиво, но меня это не пугает, – отметила Виталина. – Если у людей есть ко мне вопросы, пусть смело задают. Расскажу и о музыке, и о личной жизни".
Вопросы пианистке можно будет задавать и во время эфира. На лучшие она ответит в часовой откровенной беседе с Иваном Губкиным. Да-да, одиозный журналист встретится с бывшей женой Армена Джигарханяна в студии "Дни.ру", чтобы обсудить самые острые темы. Будет горячо, смело, дерзко!
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