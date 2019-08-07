Виталина Цымбалюк-Романовская решилась на прямую линию с народом

Киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская мелькает в России и в светской, и в уголовной хронике. Только на страницах "Дни.ру" это имя указано в новостях почти 700 раз! Одни восхищаются ее красотой, талантом, выдержкой и силой духа, благословляют роман с Прохором Шаляпиным. Другие клянут, поливают помоями, обзывают "поломойкой" и "мошенницей".

У народа к Виталине Цымбалюк-Романовской накопилось много вопросов, и она решила ответить всем страждущим. "Мне нечего скрывать, таить или стыдиться, – заверила пианистка. – Для меня нет неудобных тем. Я могу все всем объяснить и растолковать". Именно поэтому в понедельник, 12 августа, в 14:00 мск она будет участвовать в прямой линии на странице "Дни.ру" в Instagram.

В комментариях к этой статье все желающие уже могут оставлять послания Цымбалюк-Романовской. "Я готова к тому, что не все будут настроены позитивно и миролюбиво, но меня это не пугает, – отметила Виталина. – Если у людей есть ко мне вопросы, пусть смело задают. Расскажу и о музыке, и о личной жизни".

Вопросы пианистке можно будет задавать и во время эфира. На лучшие она ответит в часовой откровенной беседе с Иваном Губкиным. Да-да, одиозный журналист встретится с бывшей женой Армена Джигарханяна в студии "Дни.ру", чтобы обсудить самые острые темы. Будет горячо, смело, дерзко!