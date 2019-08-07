Разбитого инсультом Валентина Гафта увезли в больницу

Легендарного актера настиг инсульт. Его доставили в одну из столичных клиник.
В больницу он обратился самостоятельно. Причиной стало резкое ухудшение самочувствия.
Врачи переживали за здоровье театрального режиссера, его состояние внушало серьезные опасения. Поэтому его в срочном порядке доставили в реанимацию.
На данный момент ситуация стабилизировалась. К Валентину Иосифовичу даже начали пускать посетителей. Так, на днях его навестил старый приятель – Александр Розенбаум.
Напомним, это не первый раз, когда народный артист самостоятельно обратился за помощью к медикам. По словам врачей, его состояние также резко ухудшилось, у него нарушилась речь, кроме того, он вел себя немного заторможено. Хотя сам Гафт в последствие это отрицал, сказав, что никакие больницы он не посещал.
Тем не менее, здоровье талантливого режиссера оставляет желать лучшего. Валентин Иосифович страдает болезнью Паркинсона. Как писали ранее "Дни.ру", поэт переживает, что является обузой для своей семьи. Кроме того, ему нужно постоянно находится под присмотром врачей.
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