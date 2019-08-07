Звезда "Дома-2" об интиме с Глюкозой

СМИ сообщили о том, что у певицы Глюкозы тайная связь с Олегом Майами, бывшим участником скандально известного реалити-шоу "Дом-2". Мужчина прокомментировал эти сведения.

На протяжении нескольких недель в СМИ муссируются слухи о проблемах в супружеской жизни певицы Глюкозы (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) и бизнесмена Александра Чистякова. Якобы пара на грани развода. Пытаясь выяснить причины возможного расставания, журналисты обнародовали информацию о том, что у артистки любовная связь с бывшим участником телепроекта "Дом-2" Олегом Майами.

И если Глюкоза предпочитает это не комментировать, то Олег промолчать не смог. В Instagram он опубликовал скрин заголовка статьи и иронично приписал: "Ну что за бред! Не могу же я со всеми спать!"

Поговаривали, будто Наталья Чистякова-Ионова пыталась связаться с Егором Кридом, но у нее ничего не получилось. Певица с юмором относится к подобным слухам. Глюкоза выложила ролик, в котором по видеосвязи разговаривает с мужем.

"Слушай, а ты знаешь, что мы с тобой, оказывается, разводимся?" – со смехом поинтересовалась у супруга певица. Тот удивился: "Вот как? И когда?" – "Ну, видимо, совсем скоро..." – "И что делать будем?" – "Имущество будем делить! Я не знаю, как. С детьми нам попроще, у нас с тобой их двое. Один – тебе, другой – мне. А вот что с животными делать, я не знаю. Муфтик-то один (собака. – Прим. ред.). Я тебе могу отдать попугая", – предложила Наталья. Муж отказался: "Не, он кричит много!"

Глюкоза посмеялась. Как предположили поклонники, разместив это видео, Наталья Чистякова-Ионова дала понять, что информация о разводе не соответствует действительности.