Оставшаяся с ребенком без жилья избранница Виторгана взывает о помощи

Нино уже не скрывает роман с Максимом Виторганом. В Интернете можно найти самые разнообразные слухи об их отношениях. Однако, оказавшись без жилья, девушка не спешит переезжать к молодому человеку.
Самостоятельная и независимая актриса попросила помощи у своих подписчиков в Instagram. Девушка опубликовала Stories сообщение о срочном поиске жилья.
"Очень нужна ваша помощь! Я и Саня (мальчик 3,8 г.) очень ищем двухкомнатную квартиру в Басманном районе. Вдруг, вы вспомните или ваши знакомые!" – написала Нино. Она сопроводила текст эмоджи в виде фиолетового сердечка и добавила, что будет признательна, если пользователи сделают репост ее сообщения.
Как сообщает издание Cosmopolitan, Виторган после развода со скандальной журналисткой Ксенией Собчак без жилья не остался. Ему принадлежат две квартиры в Москве. Впрочем, предложил ли он своей "даме сердца" перебраться к нему, пока не ясно.
Напомним, ранее актерская чета Нино Нинидзе и Кирилл Плетнев объявили о разводе. Они сделали это через публикации в Instagram с одинаковой фотографией и подписью.
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