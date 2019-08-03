"Пришел в ужас": актер из сериала "Универ" о страшном диагнозе

Недавно артист принял участие в съемках программы "Судьба человека". В студии Андрей Гайдулян рассказал о том, как изменилась его жизнь после оглашения страшного диагноза – лимфомы Ходжкина.
По словам актера, в то время он пытался скрыть от себя все средства массовой информации, чтобы сосредоточиться на лечении. "В те годы про меня что только не писали. Позже увидел все эти статьи и пришел в ужас", – поделилась переживаниями звезда.
Победить страшную болезнь ему помогла вера. Андрей Гайдулян часто ходил в храм. "В те непростые годы я нашел отдушину в храме, в своем внутреннем мире. Благодаря этому и победил страшную болезнь", – цитирует артиста Teleprogramma.pro.
Огромную поддержку ему оказала коллега по съемочной площадке Валентина Рубцова. Сама актриса рассказала на съемках, что до последнего верила в выздоровление. "Я знаю, что пройти через такое испытание было для него непросто, но он справился", – подчеркнула артистка.
Популярные темы форума
Сёстры Хачатурян великие мученицы?
Совет автору темы,которая ругается с матерью
Алименты не заплатил, значит все???
Админам. Зачем спрашивали,если ничего не изменили
Откуда вы?
Говорят, что в Сибири горит лес, а с другой стороны топит река, и дым стоит так, что солнце не видно! Почему так?
Цымбалюк-Романовская беременна от Джигарханяна?!
Не покупайте арбуз, кабачки, чеснок - опасно
Малиновое варенье
Что вы ели сегодня?