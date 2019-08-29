"Теперь нас трое": покалеченная любовница Виторгана сделала заявление

Неприятное происшествие омрачило отдых 28-летней возлюбленной актера. Судя по всему, Нино Нинидзе подвернула ногу, причем настолько серьезно, что врачам пришлось наложить фиксирующую повязку.
Теперь пассия экс-супруга Ксении Собчак вынуждена передвигаться с тростью, сообщает Teleprogramma.pro. Звезда разместила в микроблоге красноречивое фото, которое подписала с иронией. "Теперь нас трое", – заявила артистка. На снимке изображена вытянутая тень Нинидзе с тростью.
Напомним, актриса поехала отдыхать в Грецию вместе с Максимом Виторганом. Пара даже познакомила своих детей. Однако несколько дней назад актер был вынужден вернуться домой из-за работы. Примечательно, что до сих пор ни бывший муж телеведущей, ни его любовница так и не прокомментировали свои отношения.
Напомним, Максим Виторган и Ксения Собчак объявили о своем расставании в марте этого года. Ходили слухи, что светская львица увлеклась режиссером Константином Богомоловым.
С бывшей женой Максим Виторган остался в дружеских отношениях. Вместе они воспитывают сына Платона. Телеведущая и режиссер недавно объявили о том, что хотят зарегистрировать свои отношения. Церемония назначена на 13 сентября.
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