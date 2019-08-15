Максим Виторган увез сына новой избранницы из страны

На фотографии избранница Виторгана запечатлена со своим трехлетним сыном Александром. Они с малышом смотрят вдаль на фоне голубого моря и облаков. "Мой смелый. Сын", – подписала пост звезда.
Совместных снимков возлюбленных пока нигде нет. Тем не менее, несложно догадаться, что они вместе. Оба публикуют кадры из одного места и в одно время. Судя по всему, пара посетила киприотскую достопримечательность – скалу Афродиты.
На отдых Максим и Нино взяли не только ребенка актрисы. Все трое детей Виторгана тоже отправились с ними на Кипр.
Отметим, накануне на странице режиссера в социальной сети появился очень нежный пост. Он запечатлен на фоне заката, а на его плече заботливо лежит женская рука – Нинидзе.
"Ищите того, с кем молчать, а не говорить. С кем хорошо в покое, а не в суете", – с любовью написал экс-супруг Ксении Собчак.
Напомним, об отношениях между режиссером и грузинской актрисой стало известно не так давно. Максим опубликовал в своем Instagram снимок обнаженной Нино. После этого пара вместе вышла в свет. Возлюбленные пришли на премьеру спектакля "Земля Нод".
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