Раскрыта дата свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова

Артист опубликовал в своем Instagram новый пост. Он рассказал, что церемония состоится 13 сентября.
"Главное гламурное событие сентября…. Свадебная церемония была настолько длинной, что к ее концу невеста была уже на седьмом месяце… Совет да любовь, мне нравится эта пара", – написал Садальский.
Дату он обозначил с помощью хэштега. Текст подкрепил милым видео, где возлюбленные прыгают с пирса под романтическую музыку.
Отметим, Ксения и Константин пока никаких комментариев на этот счет не давали. Они продолжают скрывать детали от назойливых папарацци.
Напомним, перед церемонией бракосочетания у Собчак заметно уменьшился капитал, сообщает Teleprogramma.pro. Это связано с тем, что на ведущую значительно упал спрос. Ее стали меньше приглашать на корпоративы и в эфиры телешоу. Кроме того, у нее истек контракт с модным глянцевым изданием.
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