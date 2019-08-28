"Несите крест наказания сами": Сябитова учит изменниц помалкивать о похождениях

Звезда программы "Давай поженимся!" на Первом канале дала совет неверным женам. Роза Сябитова считает, что изменница должна помалкивать.

В личном Instagram телесваха рассказала, что героиня одного из выпусков "Давай поженимся!" обратилась к ней за советом. Роза Сябитова выслушала женщину.

"Ее первый мужчина начал ей изменять. Выбив из него правду, не смогла простить и забыть. Ничего умного не придумала: изменила ему сама, назло. Лучше не стало, поэтому ушла. Сейчас два года замужем, но история повторилась, уже с мужем", – кратко описала ситуацию Роза.

Сябитова отметила, что люди имеют право не только совершать ошибки, но и быть прощенными за них, в этом и есть смысл семейной жизни. Мужчин, которые способны забыть измену любимой, звезда телешоу оценила очень высоко. За таких спутников жизни, по мнению свахи, надо бороться, у таких необходимо на коленях вымаливать прощение.

"Это в случае, если вы признались. Но лучше не рассказывайте правду ни при каких обстоятельствах. Не наказывайте мужчину за свой грех. Несите крест наказания сами", – подчеркнула Роза Сябитова.

Подписчики в большинстве своем поддержали высказывание звезды "Давай поженимся!" Розы Сябитовой. Однако измены как явление действительности они не одобрили. Некоторые интернет-обыватели написали, что до вступления в брак надо "нагуляться", мол, в нынешнее время у мужчин и женщин есть такая возможность.