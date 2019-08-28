Бирюкова "окольцевала" бывшего мужа Климовой

Актриса Елена Бирюкова и ювелир Илья Хорошилов узаконили отношения после 11 лет совместной жизни. Звезда сериала "Саша+Маша" поделилась в Instagram кадрами с торжественной церемонии.
Невеста выбрала лаконичное белое платье в пол, жених – классический костюм. К слову, раньше Илья Хорошилов был женат на актрисе Екатерине Климовой, но брак довольно быстро распался.
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