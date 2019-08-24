"Я люблю тебя": Виторган показал фото самого близкого человека

На черно-белом снимке Алла Бартер запечатлена с букетом цветов. Актриса смотрит в сторону и искренне улыбается. "С днем рождения, мама!", – обратился Максим Виторган к покойной родственнице.
Актер рассказал, что старается жить так, чтобы мать была им довольна. "Чтобы, если бы, вдруг, тебе захотелось мне сказать: "Я люблю тебя" – то не надо было бы добавлять перед: "Я все равно...", – написал артист.
Виторган также признался, что часто спорил с Аллой Бартер, пытаясь доказать свою правоту. Однако артистка всегда оставалась выше всех конфликтов.
"Твоя мягкая манера, ненавязчивость, отсутствие нравоучительности создавала у меня обманчивое впечатление собственной правоты. Ты играла в длинную, а я старался урвать сиюсекундное", – добавил он.
Пользователи были растроганы таким глубоким и честным посланием Максима Виторгана. "До слез, тронуло... С днем рождения вашу маму. Очень красивая женщина", "Как трогательно. В самое сердце", "Любовь в высшем проявлении", "Спасибо, Максим, за слова о матери. Мы ее помним", – делились мыслями подписчики.
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