Виторган нанес неожиданный удар раскрывшей карты Собчак

Расставание Ксении Собчак и Максима Виторгана из-за ее увлечения Константином Богомоловым до сих пор привлекает внимание общественности. Более того, некоторые члены этого любовного треугольника, по всей видимости, все еще переживают произошедшие события.

Все началось с того, что Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram видео, на кадрах которого катается на яхте. В тексте скандально известная ведущая рассказала, что придумала проект для одного журнала. Суть в том, чтобы профессиональный психолог анализировал фотографии знаменитостей.

"Все, конечно, брать не стали (светский свет у нас ваще не самоироничен), но мои подозрения были подтверждены – большинство "светских" знакомых, если их инста связан не с работой а с досугом, выставляют то, чем хотят похвастаться, но на самом деле то, чего у них нет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала Ксения Собчак.

Она привела в пример фото, по которым якобы читается, какие знаменитости озабочены своей внешностью или умом, боятся старости или переживают проблемы в личной жизни. "За каждым фото – месседж (сообщение. – Прим. ред.). Но совсем не тот, который на фото. Смотрите ЗА фото", – посоветовала телеведущая.

В заключение она проанализировала собственное видео и призналась, что попыталась предстать перед зрителями романтичной особой с длинными ногами. Да и вообще, работает, а не отдыхает на яхте.

Вряд ли Ксения Собчак, обнародовав эту публикацию, ждала подвоха. Но в комментариях отметился ее бывший муж, актер Максим Виторган. "Очень точно, Ксюш. А кто-то полгода рассказывает сказки про сломанный нос, который никто не видел, чтобы казаться не тем чем является. Но... мы же рождены, чтоб сказку сделать былью, да?))))" – нанес неожиданный удар бывшей жене актер.

Как предположили подписчики, речь идет о свежем интервью Константина Богомолова. В нем режиссер прокомментировал информацию о драке с Максимом Виторганом. Якобы тот сломал ему нос. Константин Богомолов высказался об этом туманно и иронично: "Рассматриваю это как желание прикоснуться к прекрасному".

Далее он развил тему: "Мне искренне понятна его боль, и я не в обиде. Хочется верить, когда-нибудь мы сможем нормально общаться". Отметим, что Ксения Собчак пока ничего не ответила на выпад бывшего мужа.