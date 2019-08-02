Джигарханян появился на людях после сообщения о беременности Виталины

Армен Джигарханян вернулся в свой театр. Легендарный артист продемонстрировал прекрасную форму и ясный ум.

Накануне, 1 августа, начался новый сезон в московском театре под руководством Армена Джигарханяна. Причем еще утром не было известно, приедет Народный артист СССР и президент театра на традиционный сбор артистов или будет присутствовать дистанционно, как было в последние полгода. И все же Армен Джигарханян приехал.

Актер похудел, но демонстрировал радость и дружелюбие, почти у каждого спросил, как поживают дети-внуки, провел собрание труппы, обсудил текущие вопросы, объявил планы. Артист пробыл в театре около трех часов, и все это время был на ногах назло своим недоброжелателям, которые утверждали, что Армена Джигарханяна ноги не носят. Как рассказывают очевидцы, говорил он ярко и без остановок, осмысленно рассуждал о театре и о любви, передает сайт "Комсомольская правда".

Отметим, что в театре артист отсутствовал по уважительным причинам: он лечился, отдыхал, восстанавливался после развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Ранее появилась информация, будто бывшая супруга легендарного актера ждет ребенка от певца Прохора Шаляпина.

Данными поделилась Татьяна Гудзева, с которой исполнитель встречался до связи с пианисткой. Женщина поделилась своими соображениями относительно подноготной их отношений: якобы у Виталины приличное состояние, которое она заработала, будучи женой Армена Джигарханяна, и хорошие связи в театральных и эстрадных кругах.

Кроме того, якобы есть куда более серьезная причина, почему Прохор Шаляпин вместе с Виталиной Цымбалюк-Романовской. "Общие знакомые мне сказали, что Виталина держит его своей беременностью. Якобы она сказала Прохору, что ждет ребенка от него", – отозвалась бывшая любовница артиста о Виталине Цымбалюк-Романовской.

