Расчетливую Собчак вывели на чистую воду

Появилась новая информация о союзе Ксении Собчак и Константина Богомолова. Подробности сообщила музыкальный продюсер Кристина Гросс.

За отношениями Ксении Собчак и Константина Богомолова не следит только ленивый. Пара перестала скрывать свои чувства, а в последнее время и вовсе ходят слухи, что они поженится. И свадьба не за горами, ведь влюбленные постоянно проводят вместе время и сами намекнули на скорое торжество. Многие отмечают, что Ксения и Константин замечательная пара и очень друг другу подходят.

Однако иную точку зрения имеет музыкальный продюсер Кристина Гросс. В эксклюзивном интервью "Дни.ру" она отметила, что скорее всего союз телеведущей и режиссера закончится из-за какой-то нелепой ситуации. Она отмечает, что Ксении Собчак и Константину Богомолову выгодно быть вместе, потому что в это заключается особый пиар-ход. По словам Кристины, у звезд сейчас конфетно-букетный период, поэтому они и выглядят такими счастливыми, а вот когда все это закончится, то между ними установятся совсем иные отношения. Тем более сам режиссер, по ее мнению, вовсе не задумывается о совместном будущем.

"А вот Ксения, как человек более практичный, хорошо понимает необходимость такого пиара. Она не могла не распланировать дальнейшую совместную историю, в которой, как считают многие, была бы выгодна обоим сторонам", – сделала вывод Кристина Гросс. Она также уверена в том, что Ксения ввязалась в эти отношения из расчетливых соображений, которые ей выгодны как человеку, привыкшему быть всегда в центре внимания.

Однако продюсер все же допускает вариант со свадьбой, но уверена, что в браке влюбленные пробудут недолго. "И даже если это будет брак, который возможен, это будет недолго и в рамках пиар-акции. Поженятся, соберут большой хайп, посветятся и хватит, потому что выгоден обоим как инфоповод. Но, скорее всего, отношения в скором времени закончатся, причем фатально", – подытожила Кристина Гросс.