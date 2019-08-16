"Поиграется и бросит": отношения Собчак и Богомолова похоронили

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Там мясо!": врачи не могут справиться с обильным кровотечением у Цой
"Наш шейх, а я первая жена": невестка Пугачевой надела хиджаб
"Отъела": Водонаева без трусов удивила раздавшимися формами
"Куда интересней Богомолова": Собчак застукали целующейся в туалете
Алибасов о сексе с Федосеевой-Шукшиной: "У меня как встало все, так и стоит, не падает"
партнеры
Пятница 16 августа
Лента новостей
18:56
В центре Москвы загорелся ресторан
18:14
В Удмуртии водитель сбил ребенка и скрылся с места аварии
17:40
В Минтруде предложили повысить минимальную зарплату
17:21
В Новгороде отец проломил череп маленькому ребенку
16:48
В Подмосковье иностранец избил женщину и угнал ее автомобиль
16:23
Вылетевший в Уфу самолет совершил экстренную посадку из-за птиц
16:13
Российские звезды выйдут на красную дорожку первого международного молодежного Art-фестиваля Star Wings
16:12
Путин наградил летчиков-героев
16:03
Принцесса Нидерландов умерла после продолжительной болезни
16:01
Угрожать России: безумной выходке Трампа нашли объяснение
15:25
Двое детей пострадали: в Башкирии столкнулись грузовик и мопед
15:23
В Сети появилось видео испытаний уникального российского самолета
14:41
Умер культовый российский композитор
14:33
Мусорное будущее человечества
14:22
Россияне массово отказываются от вредных привычек
13:54
Известный автогонщик попал в авиакатастрофу
13:36
Балет "Лебединое озеро" в Москве: "Дни.ру" дарят билеты
13:31
Под завалами люди: в Ленинградской области рухнул завод
13:27
В "ЕР" обратились в Генпрокуратуру из-за преследования предпринимателей в СИЗО Москвы
13:12
Названа возможная причина отравления людей под Ульяновском
12:47
Активисты МГЕР на митинге КПРФ в Иркутске вступились за пострадавших от паводка
12:35
Дочь назвала мертвого Эдуарда Успенского психопатом
12:25
Позарившегося на Крым Зеленского подняли на смех
12:22
Пьяные вусмерть уголовники устроили бойню в поезде
12:09
Пригожин раскрыл тайну последнего разговора с Цоем
11:46
Отец дерзко отреагировал на шумиху вокруг памятника Началовой
11:34
В Москве выбрали "Миссис Россия 2019"
11:32
"Блокадницу" Бузову окунули в грязь после нелепейших оправданий
11:22
Отправленного за решетку Порошенко добили новым обвинением
11:06
Знаменитый ученый скончался в своем доме
10:43
Страдающим аэрофобией людям дали дельный совет
10:38
Раскрыты подробности тайного послания Путина Зеленскому
10:26
"Какой красавец": дочь показала неузнаваемого Евгения Осина после смерти
10:08
"Вот это арбузы!": Водонаева продемонстрировала свои прелести
10:03
Совет на выходные
09:42
Главные события Москвы
09:29
Маски и наручники: Тарасов подробно рассказал об интиме с Костенко
09:22
Сдавшая позиции Маркл опустилась ниже плинтуса
09:17
Под Москвой ребенок застрял в уличном тренажере
08:52
Увидеть разбившуюся Волочкову приехала красавица-дочь
08:16
Морщины и пышные усы хитреца Лукашенко изобразили голой грудью
08:13
Малахов спустя 17 лет разворошил громкое дело об убийстве Круга
08:01
"Ты ничего не можешь!": Рапунцель бросила Яббарова ради нового ухажера
06:18
Интимные кадры с участием известной певицы и ее возлюбленного появились в Сети
04:08
Маркл завидовала Миддлтон еще до встречи с будущим мужем
02:02
Дочь Пугачевой и Галкина назвала брата "королем России"
00:23
"Герои": два красавца в форме растопили сердце Кудрявцевой
23:00
Налоговик из Уфы попалась на взятке
22:10
Трамп дал совет Си Цзиньпину
22:02
Муж Бородиной продает свой роскошный внедорожник после слухов о разводе
21:58
"Уже в чистилище": напавшие на героический экипаж Airbus украинцы возмутили народ
21:46
Столетний ирландец собрался на чемпионат мира по танго
21:34
В Сети появилось первое фото дочери Нюши
21:18
Беременная Решетова отметила шампанским праздник Тимати
21:07
Из-за жесткой посадки самолет А-321 уничтожат
21:03
Хитрый Шатунов напустил туману на историю с песнями
20:53
"Господи, когда закончится безумие!": Лолита разочаровалась в президенте
20:28
Пьяный стрелок в Котельниках задержан
20:01
Иномарка влетела в автобусную остановку в Москве
19:51
Спасшей восьмерых на пожаре дворняжке нашли новый дом
19:46
"Крайний срок!": близкий друг раскрыл всю правду о состоянии Джигарханяна
19:42
Пассажирам приземлившегося на кукурузное поле самолета выплатят по 100 тысяч
19:16
Бывшая жена Башарова впервые стала мамой
18:55
Таинственный бизнесмен из США посетил могилу Началовой
18:26
На внеочередном Совете Госдумы рассмотрят тему фейковых новостей
18:19
Виторган увез сына новой избранницы из страны
18:16
Познакомились в небе: жена спасшего пассажиров пилота растрогала воспоминаниями
17:39
"Он никого не узнает": Цымбалюк-Романовская сообщила о необратимых изменениях у Джигарханяна
17:10
Могилу актрисы из "Служебного романа" разграбили
17:04
В России зарегистрирован рекорд самого массового поцелуя
17:00
Неизвестный устроил стрельбу в Котельниках
16:53
Целующую звезду "Дома-2" Бузову засняли в ресторане
16:26
"Какая неприятная девочка": детское фото Пугачевой раскритиковали
16:19
"Всю ночь уголь грузил": Кудрявцева показала взрослого сына
16:17
"А как же детство?": Навка показала изнуряющие тренировки дочери
15:58
Решение Водонаевой оставить сына без школы поддержали
15:58
Осталось недолго: Зеленскому предсказали бесславный конец
15:58
"Ты за это ответишь": известный телеведущий пытался избить поклонника
15:52
Виктория Макарская об изуродованном после пластики лице
15:18
Новости из больницы: жена рассказала о состоянии Гафта после инсульта
15:16
Кончаловский о расставании с женой: Стабильность не про нее
15:05
Более 50 человек пострадали при аварийной посадке самолета в Подмосковье
14:52
"Превысил обычную дозу": Газманов показал последствия омолаживающих пилюль
14:46
В Петербурге загорелся цех по производству рыбы
14:42
"Генофонд необходимо пополнить": жену Джигана заподозрили в беременности
14:38
Россияне рыдают под окнами элитных хором Аллы Вербер
14:35
Прооперированный Джигарханян в тяжелом состоянии
14:32
Давшего слабину Лукашенко провожают на покой
14:14
"Что за рожа?": резко изменившейся Нюше испортили день рождения
14:14
Осталось 4 года: человечеству предрекли скорейшую гибель (видео)
14:12
Появление Билла Клинтона в роскошном синем платье вызвало шок
14:06
"Любите негодяев": Лободу сняли на Лазурном берегу среди богачей
14:02
Более половины россиян не могут погасить кредит
13:44
Брежнева раскрыла подробности интима с Меладзе
13:43
"Время летит": Николаев обомлел от снимка молодой Пугачевой
13:42
Прием заявок в премию PROBA Awards завершен с рекордным количеством проектов
13:23
В Удмуртии автомобиль сбил маленького ребенка
13:13
У актрисы из "Игры престолов" похитили ребенка
13:07
Мечущийся Зеленский утер нос пьянице Порошенко
13:01
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 15 августа 2019 года
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Российский режиссер оказался в заложниках
"Всю ночь уголь грузил": Кудрявцева показала взрослого сына
Юлия Михалкова призналась в своих страхах
Осташко призвал власти Москвы не согласовывать оппозиции митинги каждую неделю
В Верховной раде устроили побоище из-за русского языка
Денежный магнит: простые правила сохранения своего дохода
Шоу-бизнес

"Поиграется и бросит": отношения Собчак и Богомолова похоронили

Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com
Константин Богомолов опубликовал новое фото с Ксенией Собчак. Мнения пользователей об их отношениях разделились. 
прочитано 1166 раз

Константин Богомолов и Ксения Собчак отдыхают в Риме. Режиссер поделился новым снимком, на котором позирует вместе со своей возлюбленной. Фото сделано на одной из старых улочек столицы Италии. Оно напоминает картину музея. Пара запечатлела себя в отражении старинного зеркала.

ПО ТЕМЕ

"Так себе режиссер": Богомолова высмеяли за неумение снимать

Обручальное?: счастливая Собчак сверкнула кольцом

"Зачем голой фотографироваться?": Дарья Мороз рассказала о пристрастии к откровенным снимкам

Многие поклонники звезд восхитились увиденным и пожелали им счастья. Пользователи заметили, что телеведущая значительно похорошела и расцвела рядом с новым избранником. Они также отметили, что ждут, когда Ксения Собчак и Константин Богомолов свяжут себя узами брака. Однако не обошлось без хейтеров, которые уверены, что влюбленные в скором времени расстанутся. "Поиграется и бросит как с котенком)) даю вам максиму года три ;), а то и меньше. Сейчас у вас эйфория, богатая жизнь, отдых на яхтах, но чувства быстро угаснут, вы не потянете Ксюшу", "На чужом несчастье счастья не построишь", "Наслаждайтесь, 1 год остался. Потом вы Ксении станете скучным, и она вас бросит", "Какая Любовь? Не верю!!! Взаимный пиар! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заключили недоброжелатели.

В следующей публикации режиссер показал короткое видео, на котором ему позирует девушка в развевающемся платье. По всей видимости, это Ксения Собчак, передает Пятый канал.

16 августа 2019, 18:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

Богомолов и Собчак показали нежные чувства на публике

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
ну, судя по стене там и запах соответствующий,а зеркало для таких дегенератов
повесили,чтоб фотографировались.
1

Популярные темы форума

Политика

Давшего слабину Лукашенко провожают на покой
Появление Билла Клинтона в роскошном синем платье вызвало шок
Мечущийся Зеленский утер нос пьянице Порошенко
Трясущаяся Меркель переложила на Путина грехи Трампа

Шоу-бизнес

"Давайте без трусов": популярный артист об интимном снимке с Тарасовой
"Они медленно меня сжирали": звезда "Дома-2" рассказала о жизни на проекте
"Пора было остановиться": известный певец хорошенько приложил Киркорова
"Вдохновительница": подтянутая фигура Канделаки вызвала восхищение

Проишествия

Всплыла неожиданная причина жесткой посадки самолета "Уральских авиалиний"
Спас сотни жизней: пилота экстренно севшего лайнера "Уральских авиалиний" хотят наградить
"Оказались в огненной ловушке!": греки пытаются спастись от страшного пожара (видео)
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа

Lifestyle

Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Умер актер из фильма "Угрюм-река"
"Терминатор-6": в кого превратился сыгравший молодого Джона Коннора актер
Шоу-бизнес

Увидеть разбившуюся Волочкову приехала красавица-дочь

Наследница посетила балерину
Общество

Малахов спустя 17 лет разворошил громкое дело об убийстве Круга

Все детали следственного процесса
Политика

Отправленного за решетку Порошенко добили новым обвинением

Слово взял глава Главного бюро расследований Украины
Шоу-бизнес

"Блокадницу" Бузову окунули в грязь после нелепейших оправданий

Певице досталось за необдуманное высказывание

Гороскоп

Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Сати Казанову ждет пополнение в семье

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
Внезапно закричавший Дзюба сделал громкое заявление об Украине
"Это больно!": изведенная анорексией дочь известного спортсмена рассказала о страшных муках
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

Россияне ахнули от происходящего на Крымском мосту
Сочи атаковали мерзкие летающие твари
Путин дал наказы после смертельного наводнения в Иркутской области
Режим "черного неба": россияне задыхаются от жуткого смога (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru