"Поиграется и бросит": отношения Собчак и Богомолова похоронили

Константин Богомолов и Ксения Собчак отдыхают в Риме. Режиссер поделился новым снимком, на котором позирует вместе со своей возлюбленной. Фото сделано на одной из старых улочек столицы Италии. Оно напоминает картину музея. Пара запечатлела себя в отражении старинного зеркала.
Многие поклонники звезд восхитились увиденным и
пожелали им счастья. Пользователи заметили, что телеведущая значительно
похорошела и расцвела рядом с новым избранником. Они также отметили, что ждут,
когда Ксения Собчак и Константин Богомолов свяжут себя узами брака. Однако не
обошлось без хейтеров, которые уверены, что влюбленные в скором времени
расстанутся. "Поиграется и бросит как с котенком)) даю вам максиму года
три ;), а то и меньше. Сейчас у вас эйфория, богатая жизнь, отдых на яхтах, но
чувства быстро угаснут, вы не потянете Ксюшу", "На чужом несчастье
счастья не построишь", "Наслаждайтесь, 1 год остался. Потом вы Ксении
станете скучным, и она вас бросит", "Какая Любовь? Не верю!!! Взаимный пиар! (здесь и далее
орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – заключили
недоброжелатели.
В следующей публикации режиссер показал короткое видео, на котором ему позирует девушка в развевающемся платье. По всей видимости, это Ксения Собчак, передает Пятый канал.
Популярные темы форума
Библия — главная книга или завиральные истории?
Мальчики
Мужчина стрелец
Дети и родители
Сын позор семьи
Не хочет делать менет
ЯЗЫЧНИКИ ЭТО КТО????
Выйти замуж на мусульманина
Сбила собаку
Асексуал