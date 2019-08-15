Могилу актрисы из "Служебного романа" разграбили

Людмила Иванова похоронена на Пятницком кладбище. Журналистка одной из газет недавно обнаружила, что с могилы актрисы сняли ее портрет и табличку с именем.

Звезда фильма "Служебный роман" Людмила Иванова, всеми любимая Шурочка, ушла из жизни три года назад после продолжительной болезни. Артистку похоронили на Пятницком кладбище, где покоятся ее самые близкие люди: отец и мама, сын и муж.

Журналистка "Экспресс газеты", которая имела приятельские отношения с Людмилой Ивановной, решила навестить ее могилу, но с трудом отыскала место, где похоронена народная артистка РСФСР. С памятника сняли портрет и табличку с именем.

Знакомая актрисы Наталья Пшенова тоже удивилась, когда обнаружила пропажу. "Когда я была там месяц назад и приносила цветы, здесь стоял портрет Людмилы Ивановны, но уже, признаться, совсем выцветший. Лишь по очертаниям можно было понять, что это она. Когда же я пришла в следующий раз, не было и его. То есть пропали любые упоминания, что здесь похоронена народная любимица", – с грустью сообщила женщина.

Сотрудник "Экспресс газеты" Лариса Кудрявцева решила провести расследование. Журналистка связалась с родными Людмилы Ивановой и первым делом позвонила ее сыну Ивану Миляеву. Тот не смог ответить на ее вопрос, так как находился в отъезде. Зато внучка артистки Елизавета расставила все на свои места. Девушка призналась, что портрет и табличку сняли лишь на время. Планируется, что в 2020 году здесь поставят памятник. "Дело в том, что мы задумали сделать большой памятник. Он находится в производстве. Когда будут ставить? Нынешней осенью, скорее всего, не успеют. Поэтому, наверное, весной. Как только разрешат соответствующие службы. Эскизом занимается мой брат Трифон, он у нас архитектор и дизайнер", – призналась Елизавета.

Казалось бы, проблема решена. Только вот Лариса Кудрявцева так и остается в недоумении из-за того, что на могиле любимой Шурочки "еще почти год не будет ни таблички, ни фотографии, пусть даже самой маленькой".