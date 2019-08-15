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Могилу актрисы из "Служебного романа" разграбили

Людмила Иванова. Фото: www.globallookpress.com
Людмила Иванова похоронена на Пятницком кладбище. Журналистка одной из газет недавно обнаружила, что с могилы актрисы сняли ее портрет и табличку с именем. 
прочитано 834 раза

Звезда фильма "Служебный роман" Людмила Иванова, всеми любимая Шурочка, ушла из жизни три года назад после продолжительной болезни. Артистку похоронили на Пятницком кладбище, где покоятся ее самые близкие люди: отец и мама, сын и муж. 

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Журналистка "Экспресс газеты", которая имела приятельские отношения с Людмилой Ивановной, решила навестить ее могилу, но с трудом отыскала место, где похоронена народная артистка РСФСР. С памятника сняли портрет и табличку с именем.

Знакомая актрисы Наталья Пшенова тоже удивилась, когда обнаружила пропажу. "Когда я была там месяц назад и приносила цветы, здесь стоял портрет Людмилы Ивановны, но уже, признаться, совсем выцветший. Лишь по очертаниям можно было понять, что это она. Когда же я пришла в следующий раз, не было и его. То есть пропали любые упоминания, что здесь похоронена народная любимица", – с грустью сообщила женщина. 

Сотрудник "Экспресс газеты" Лариса Кудрявцева решила провести расследование. Журналистка связалась с родными Людмилы Ивановой и первым делом позвонила ее сыну Ивану Миляеву. Тот не смог ответить на ее вопрос, так как находился в отъезде. Зато внучка артистки Елизавета расставила все на свои места. Девушка призналась, что портрет и табличку сняли лишь на время. Планируется, что в 2020 году здесь поставят памятник. "Дело в том, что мы задумали сделать большой памятник. Он находится в производстве. Когда будут ставить? Нынешней осенью, скорее всего, не успеют. Поэтому, наверное, весной. Как только разрешат соответствующие службы. Эскизом занимается мой брат Трифон, он у нас архитектор и дизайнер", – призналась Елизавета. 

Казалось бы, проблема решена. Только вот Лариса Кудрявцева так и остается в недоумении из-за того, что на могиле любимой Шурочки "еще почти год не будет ни таблички, ни фотографии, пусть даже самой маленькой".

15 августа 2019, 17:10

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Сплетники и сами себя разоблачители.
Гость
Ответить
Что вы проблемы делаете не из за чего? Что больше писать не о чем?
1

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