Юлия Михалкова призналась в своих страхах

Последние новости шоу-бизнеса на сегодня Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Выбор читателей

"Там мясо!": врачи не могут справиться с обильным кровотечением у Цой
"Наш шейх, а я первая жена": невестка Пугачевой надела хиджаб
"Отъела": Водонаева без трусов удивила раздавшимися формами
"Куда интересней Богомолова": Собчак застукали целующейся в туалете
Алибасов о сексе с Федосеевой-Шукшиной: "У меня как встало все, так и стоит, не падает"
партнеры
Среда 14 августа
Лента новостей
02:18
Названы защищающие от рака продукты
21:19
В крупном бизнес-центре Петербурга произошел пожар
20:37
"ЕР": новостные агрегаторы умышленно нагнетают социальную ситуацию
19:54
Трясущаяся Меркель переложила на Путина грехи Трампа
19:33
Россияне стали реже жениться
18:42
Под Москвой столкнулись пять автомобилей
18:04
Умер худрук Театра сказки
18:01
"Никак не уймется": потерявшая стыд Волочкова оголилась перед камерой
17:57
Осташко призвал власти Москвы не согласовывать оппозиции митинги каждую неделю
17:40
В Ростове врач пнул упавшую женщину и уехал
17:14
"Не надо воспитывать": Бузова дерзко ответила на нападки Резника
17:02
В Подмосковье пенсионер-попрошайка возмутил дерзким поступком
16:56
В Верховной раде устроили побоище из-за русского языка
16:54
Известный исполнитель 90-х стал жертвой мошенников
16:24
Жителю Удмуртии досталось за контрафактный алкоголь
16:09
"Утопила в туалете": Борисов оторопел от признания беременной детоубийцы
15:49
Зеленский получил неожиданный удар в спину
15:44
Барановская рассказала о рождении ребенка: Я буду вгрызаться в эту жизнь
15:33
В Петербурге загорелся магазин автозапчастей
15:15
Погибла женщина: в Башкирии произошла страшная авария
15:12
Тяжелого Джигарханяна готовят к жизненно важной операции
14:59
"Страсть – это наркотик": Шаляпина застукали в компании экс-супруги
14:59
Меган Маркл раскрывает новые таланты
14:58
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 14 августа 2019 года
14:44
Украина направила Нидерландам странное послание из-за дела MH17
14:26
В реанимации: сообщили о резком ухудшении здоровья Джигарханяна
14:24
Бумагами занимался Шепелев: заговорили о подделке подписей в договоре Фриске и "Русфонда"
14:12
"ЕР": Возможный запрет на эксплуатацию старых автомобилей не должен касаться личного транспорта
14:00
"Оказались в огненной ловушке!": греки пытаются спастись от страшного пожара (видео)
14:00
"Сходит с ума от страсти к себе": Любовь Успенскую осудили за "красоту"
13:53
После слухов о разводе Бородина высказалась об отказе от детей
13:45
Меркель и Макрон добили мечущегося Зеленского
13:15
Напуганный Шепелевым сын Фриске стал отказываться от еды
13:09
Мать Бузовой нелепо оправдалась за "дочь-блокадницу"
12:57
Жара в Японии убила более 20 человек
12:49
В Москве мужчина сдал в ломбард взятый в аренду Mercedes
12:44
Афера на 27 тысяч долларов: раскрыта одна из причин смерти Токарева
12:25
"Выжатая как лимон": дочь об интиме Федосеевой-Шукшиной и Алибасова
12:11
Синоптики предупредили о тропической жаре
11:59
Ди Каприо назвал свою самую постыдную роль
11:54
"Больничный прикид": Гузеева получила смачную оплеуху за свой наряд
11:27
Неожиданный поворот в скандале с лижущей "блокадницей" Бузовой
11:16
Галантный Путин довел украинцев до истерики
10:58
"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
10:58
Россияне отказываются от мяса
10:30
"Я так счастлива": Малышева высказалась об умершей от инфекции Вербер
10:22
Половина россиян готовы проголосовать за "ЕР"
10:18
"Всем бы так выглядеть!": цветущая вдова Круга сразила своими формами
09:57
Более 50 человек разбились в ДТП в Рио-де-Жанейро
09:56
Отборная матерщина Шнурова довела до экстаза русских миллионеров в Монако
09:49
Завистливая Волочкова резко отреагировала на фото красавицы Лободы
09:37
Число пострадавших от взрывов в Ачинске выросло до 40
09:24
Под Омском более 400 человек вышли на поиски трехлетнего мальчика
09:07
Фадеев вбил последний гвоздь в крышку гроба Наргиз
09:07
"По-русски": непутевый сын прилюдно опозорил Порошенко
08:43
"Все ложь!": сын Алибасова раскрыл всю правду о программе Шепелева на Первом
08:34
63-летняя Лариса Долина в рваных шортах стала сенсацией
06:21
Жениха Лопес ограбили во время ее выступления в России
04:12
Высмеявший Крида пародист заикнулся о его ориентации
02:15
Звезда шоу "Дом-2" впервые стала матерью после страшного диагноза
00:09
Плохой пример: Седокова получила нагоняй после слухов о новом любовнике
23:14
Умершую Вербер выставили на всеобщее обозрение возле Кремля
21:56
"Сочетание нежности и элегантности!": дочь Маликова вышла в люди в платье-комбинации
21:30
В Ижевске турист опрокинулся на катамаране
21:24
"Нарушили нашу идиллию, твари!": покусанная Бледанс покрылась волдырями
21:18
Пострадал годовалый ребенок: в Башкирии иномарка съехала в кювет
21:06
Россияне ахнули от происходящего на Крымском мосту
21:06
Под Москвой змея "сбежала" от хозяина
20:52
Говорящая о жизни с Агутиным Варум сболтнула лишнего
20:50
Оперного певца Доминго обвинили в сексуальных домогательствах
20:23
Бывший подопечный всадил нож в спину Фадееву
20:11
"Задолбали!": уставшая от вранья Повалий выступила с гневной отповедью
19:44
Внезапно закричавший Дзюба сделал громкое заявление об Украине
19:39
Жители в панике: под Москвой женщина развела в своей квартире полчище крыс
19:14
"Бог вам судья!": Резник поставил на место выскочку Бузову
18:35
При посадке вертолета на Камчатке пострадали люди (видео)
18:04
Цой улетела из страны после неутешительного прогноза медиков
17:10
Московская мэрия отказала в согласовании митинга оппозиции 17 августа из-за ошибки организаторов
17:09
Названы последствия отмены санкций против России
16:58
Ди Каприо проговорился о своей самой стыдной роли
16:38
Секcуальные фантазии: ожидание vs реальность
16:34
Выколол глаза: Шепелев обнародовал жуткие детали похождений убийцы
16:21
Под Нижним Новгородом загорелся теплоход
15:59
Сын крупно подставил Порошенко перед допросом
15:37
В Москве во время просмотра фильма Тарантино умер человек
15:14
Раскрыто отношение Путина к Зеленскому
15:12
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 13 августа 2019 года
15:05
"Корону верни, коза": Шпица публично обратилась к сестре
15:00
Ранила мужа ножом: Малахов прервал отпуск ради истерзанной невестки высокопоставленного чиновника
15:00
Руслан Байсаров: Мост через Амур даст импульс отношениям России и Китая
14:59
Благодаря Году Нисанову у "Корабелки" появится новый спортивный комплекс
14:53
Популярная модель подразнила поклонников голой грудью
14:20
Люди добрые помогут: Исаева рассказала о поиске денег на памятник Началовой
14:18
В центре Москвы из-под земли забил фонтан
14:14
"Этот цирк уже всем надоел": что стоит за браком Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
13:57
Пять российских тяжелоатлетов отстранены за допинг
13:37
Появились данные о расставании Ксении Бородиной с мужем
13:31
"Блокадница!": бескультурная Бузова сделала громкое заявление
13:07
Национальное бедствие: на Украине свирепствует смертельная эпидемия
13:06
Полуголая дочь сорвала съемку Орбакайте
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Галантный Путин довел украинцев до истерики
Руслан Байсаров: Мост через Амур даст импульс отношениям России и Китая
Благодаря Году Нисанову у "Корабелки" появится новый спортивный комплекс
Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Шейк бросила ребенка ради вечеринки
Катя Лель рассказала о рождении ребенка от суррогатной матери
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова призналась в своих страхах

Юлия Михалкова. Фото: instagram.com/mihalkova
Юлия Михалкова заявила, что раньше боялась высоты. Своими рассуждениями она поделилась в соцсети.
прочитано 352 раза

Звезда юмористического шоу "Уральские пельмени" активно ведет Instagram. Юлия Михалкова делится размышлениями, советами, сопровождая все красивыми снимками. Недавно актриса призналась, что раньше боялась высоты. "У любого, даже самого сильного человека есть свои фобии. Я, например, долгое время боялась высоты. А вы?" – спросила Михалкова.

ПО ТЕМЕ

Сексуальная звезда "Уральских пельменей" рассказала о сокровенном желании

Звезда "Уральских пельменей" предстала полуобнаженной

Звезда "Уральских пельменей" показала свои прелести

По ее словам, страхи помогают человеку выжить, но с ними нужно бороться, потому что они мешают спокойно жить и двигаться дальше. "Страх – это тактика выживания", -добавила актриса. Многие пользователи Сети согласились со звездой и рассказали, от чего испытывают ужас и как его преодолевают, сообщает URA.ru.

Ранее Юлия Михалкова рассказала, что помогает ей менять себя и мир. Она считает, что невозможно жить без вдохновения, которое придает человеку полноту жизни, способствует достижению поставленных целей и движению вперед.

15 августа 2019, 00:36
ФОТОРЕПОРТАЖ

Высокая мода Юлии Михалковой

комментарии

Политика

Зеленского жестко разнесли за слабость перед Путиным
"По-русски": непутевый сын прилюдно опозорил Порошенко
Сдавший Лукашенко сделал заявление о болезни
Россия жестко ответила на дерзкую провокацию Японии

Шоу-бизнес

Ищущие деньги на памятник Началовой родственники удивили наглостью
Близкие сделали заявление впервые после смерти Токарева
Дану Борисову застукали в объятиях женатого мужчины
Чурикова высказалась о состоянии престарелого мужа после слухов о госпитализации

Проишествия

"Оказались в огненной ловушке!": греки пытаются спастись от страшного пожара (видео)
В небе задымился самолет с пассажирами
Подросток выбросил маленького ребенка с 10-го этажа
Мгновенная смерть: забравшийся на поезд зацепер лишился жизни (видео)

Lifestyle

Кевин возвращается: Disney снимет ремейк фильма "Один дома"
Русский национальный балет "Кострома" открывает настоящую Россию
Умер актер из фильма "Угрюм-река"
"Терминатор-6": в кого превратился сыгравший молодого Джона Коннора актер
Шоу-бизнес

"Никак не уймется": потерявшая стыд Волочкова оголилась перед камерой

Бывшая прима наслаждается роскошным курортом
Шоу-бизнес

Тяжелого Джигарханяна готовят к жизненно важной операции

Артист попал в реанимацию
Общество

"Утопила в туалете": Борисов оторопел от признания беременной детоубийцы

23-летняя жительница Подмосковья забила до смерти годовалого сына
Шоу-бизнес

"Не надо воспитывать": Бузова дерзко ответила на нападки Резника

Звезде пришлось оправдываться за шутку о блокаднице

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Сати Казанову ждет пополнение в семье
Двое детей: Гогену Солнцеву сообщили радостное известие

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Я горжусь!": красавица Загитова побила выскочку Алсу
Внезапно закричавший Дзюба сделал громкое заявление об Украине
"Это больно!": изведенная анорексией дочь известного спортсмена рассказала о страшных муках
"Его все очень любили": страшная трагедия убила Николая Валуева

Регионы

Россияне ахнули от происходящего на Крымском мосту
Сочи атаковали мерзкие летающие твари
Путин дал наказы после смертельного наводнения в Иркутской области
Режим "черного неба": россияне задыхаются от жуткого смога (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru