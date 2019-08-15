Юлия Михалкова призналась в своих страхах

Звезда юмористического шоу "Уральские пельмени" активно ведет Instagram. Юлия Михалкова делится размышлениями, советами, сопровождая все красивыми снимками. Недавно актриса призналась, что раньше боялась высоты. "У любого, даже самого сильного человека есть свои фобии. Я, например, долгое время боялась высоты. А вы?" – спросила Михалкова.
По ее словам, страхи помогают человеку выжить, но с ними нужно бороться, потому что они мешают спокойно жить и двигаться дальше. "Страх – это тактика выживания", -добавила актриса. Многие пользователи Сети согласились со звездой и рассказали, от чего испытывают ужас и как его преодолевают, сообщает URA.ru.
Ранее Юлия Михалкова рассказала, что помогает ей менять себя и мир. Она считает, что невозможно жить без вдохновения, которое придает человеку полноту жизни, способствует достижению поставленных целей и движению вперед.
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