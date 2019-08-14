Тяжелого Джигарханяна готовят к жизненно важной операции

Противоречивые данные тиражируют СМИ. Согласно информации Telegram-канала Mash, Армена Джигарханяна в ближайшее время прооперируют. Легендарному артисту собираются имплантировать постоянный кардиостимулятор. Актер в сознании, но в тяжелом состоянии.
Telegram-канал "Подъем" пообщался с сотрудниками театра Армена Джигарханяна. Там не подтвердили информацию о тяжелом состоянии артиста. "Нам ничего не известно, значит, это скорее всего, как обычно… Если действительно что-то было, мы бы точно знали", – заявил актер театра Виталий Четков.
ТАСС передает, что Армен Джигарханян находится в больнице на профилактическом обследовании, его планируют выписать через несколько дней. Ту же версию обнародовали и РИА новости со ссылкой на друга актера. "Никаких острых заболеваний нет, у него просто плановая профилактика. Никакой реанимации нет. Не знаю, кто это пишет, слухи распускает, ничего такого у него нет", – заявил Артур Согомонян.
Ранее появилась информация о срочной госпитализации артиста. Сообщалось, что легендарного актера доставили в реанимацию. По предварительным данным, у него обострилось хроническое заболевание. Медики диагностировали сердечно-сосудистую и почечную недостаточность.
Отметим, что в начале августа Армен Джигарханян приехал на открытие нового сезона в свой театр. Актер похудел, но демонстрировал радость и дружелюбие. Почти у каждого спросил, как поживают дети, внуки, провел собрание труппы, обсудил текущие вопросы, объявил планы. Артист пробыл в театре около трех часов, и все это время был на ногах назло своим недоброжелателям, которые утверждали, что Армена Джигарханяна ноги не носят. Как рассказывают очевидцы, говорил он ярко и без остановок, осмысленно рассуждал о театре и о любви.
Популярные темы форума
Библия — главная книга или завиральные истории?
Прямой эфир с Виталиной Цымбалюк-Романовской
Мальчики
Где бы ты сегодня хотел жить? В какой стране и почему?
Дети и родители
Узнала что дочь спит за деньги
Как воспитать собаку
Зеленский хочет вернуть Крым?
Клипы
Не моет посуду