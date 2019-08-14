В реанимации: сообщили о резком ухудшении здоровья Джигарханяна

О резком ухудшении здоровья Джигарханяна сообщил Telegram-канал Mash. Журналисты узнали, что легендарного актера доставили в реанимацию. По предварительным данным, у него обострилось хроническое заболевание. Медики диагностировали сердечно-сосудистую и почечную недостаточность.
Врачи пока не дали официальный комментарий о состоянии артиста. На момент публикации материала представители и близкие Джигарханяна так же не сделали никаких заявлений.
Напомним, что 2018 год стал тяжелым для Армена Джигарханяна. Он попадал в больницу пять раз. На грани жизни и смерти артист оказался в апреле 2018-го. Тогда медики отказались раскрывать точный диагноз, сославшись на врачебную тайну.
СМИ сообщали об инфаркте и коматозном состоянии Армена Джигарханяна. По некоторым данным, его были вынуждены подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.
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