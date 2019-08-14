Прохора Шаляпина застукали в компании экс-супруги

Исполнитель отправился на ужин в столичный ресторан "Белорусская хата" вместе со своей экс-супругой Ларисой Копенкиной. На снимке они счастливо улыбаются, подняв бокалы. Прохор подчеркнул, что это всего лишь дружеская встреча, и отметил, что в заведении готовят отменные драники, колдуны и уху.
Поклонники не ожидали такого поворота событий. Многих интересовал вопрос, где же нынешняя возлюбленная певца пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская.
"Прохор, не балуйся. Виталина может и по жопе надавать", – предостерегла подписчица.
По мнению некоторых пользователей, Копенкина больше подходит Шаляпину. "Прекрасная пара, совет, да любовь!", "Страсть – это наркотик, к которому все равно тянет!", "Все-равно он ее любит. Респект, Лариса!", "Вы кайфовые!", "Она очень хорошая женщина, мне нравится! Жизнерадостная!" – высказались фолловеры.
Напомним, в браке с Ларисой музыкант был с 2013-го по 2015 год. По словам Прохора, они познакомились во время отдыха на Ямайке, где провели незабываемую ночь.
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