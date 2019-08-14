Высмеявший Крида пародист заикнулся о его ориентации

Илья Шабельников ответил на вопросы шоумена Александра Гудкова в новом интернет-проекте "Вечерний кто-то". Последний решил выяснить, действительно ли певец Егор Крид точит зуб на блогера.
Шабельников опроверг эти домыслы. По словам Ильи, у вокалиста не было повода обижаться. "Мы сделали на него пародию, которую многие даже назвали абсолютно не оскорбительной", – заметил блогер.
Более того, Илья и Егор недавно плодотворно посотрудничали – сняли клип на новый трек Крида "Сердцеедка". Сценарий к видео написал Satyr, а идею подкинул известный журналист Юрий Дудь.
"Он оказался вполне адекватным, приятным чуваком. Я как минимум могу сказать, что он профессионал своего дела. Это факт. И не гей. Он не гей – это важно!" – охарактеризовал Егора Крида Илья Шабельников.
Напомним, ранее Satyr опубликовал на своем YouTube-канале шестиминутную пародию на вокалиста. Видео моментально обрело популярность и набрало более миллиона просмотров всего за сутки. В нем Шабельников высмеивает отношения Егора Крида с победительницей шоу "Холостяк" Дашей Клюкиной, а также очень много говорит про рэп-карьеру и сексуальную ориентацию артиста.
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