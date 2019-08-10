Жадность и несоразмерные понты: что сгубило отношения Фадеева и Наргиз

Скандальный блогер Лена Миро прокомментировала скандал, который разгорелся между продюсером Максимом Фадеевым и его подопечной – певицей Наргиз. По словам обозревателя, история этого сотрудничества не могла закончиться по-другому.

Миро отметила, что Нарзгиз не первая звезда, которая сбежала от Фадеева. До этого его продюсерский центр MALFA покинули Лена Темникова, Полина Гагарина, Олег Майами, все они, по словам блогера, остались не в восторге от работы в MALFA.

"Каждая черная дырка, мечтающая стать звездой, попадает на конвейер, где ее раздевают, развращают, имеют и заставляют работать на благо продюсера. А они мечтали в сказку попасть. А тут им ни денег не платят, ни за людей не считают". – рассудила Лена Миро.

Обозреватель отметила, что продюсерский центр Максима Фадеева не единственный в своем роде. Все лейблы используют артистов. Например, BlackStar, откуда недавно сбежал певец Егор Крид. По мнению Миро, отношения Наргиз и Фадеева расстроились из-за того, что певица зазвездилась, а продюсер был настроен только на зарабатывание денег.

"Всех черных дырок объединяет одно: желание славы, любовь к безделью, жадность и несоразмерные их "таланту" понты. Всех продюсеров объединяет другое: трезвая оценка "талантов" своих подопечных, желание денег и неуважение к людям в принципе. Так что все нормально, зайки, не за кого тут переживать: ни за Наргиз, ни за Фадеева", – написала Лена Миро в своем ЖЖ.