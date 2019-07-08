Известный комик решил набить лицо оскорбившему Путина ведущему
Артист отреагировал на оскорбительные высказывания телеведущего канала "Рустави 2" в адрес Владимира Путина. Андрей Рожков считает, что к журналисту следует применить жесткие меры.
"Георгий Габуния, ты нехороший человек. Лицо тебе набить бы надо!" – написал Андрей Рожков. В комментариях к посту пользователи соцсети поддержали предложение комика. "Сильно набить", "Коротко и емко! Хочется поддержать!" - приводит высказывания фолловеров URA.ru.
Напомним, инцидент с оскорблениями Владимира Путина произошел 7 июля в авторской программе Георгия Габунии "P. S.". Он начал передачу с нецензурной брани в адрес российского лидера.
Как писали "Дни.ру", осенью 2018 года участники "Уральских пельменей" Андрей Рожков и Вячеслав Мясников открыли собственный юмористический проект. Они стали гастролировать отдельно от основного коллектива, заверяя, что о расколе в команде нет и речи.
Позже Андрей Рожков и Вячеслав Мясников заявили, что не планируют возобновлять деятельность с основным коллективом. В свою очередь участница "Уральских пельменей" Юлия Михалкова призналась, что шоу "распилили на две части".
Андрей Рожков – российский актер, сценарист и телеведущий. Капитан команды КВН "Уральские пельмени". Директор творческого объединения "Уральские пельмени" (с декабря 2016-го по февраль 2018 года).
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