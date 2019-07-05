Родившая Федорова оказалась в тяжелом состоянии
В Москве состоялось вручение традиционной премии "Мама года". Среди гостей церемонии были замечены Согдиана, Саша Савельева, Юлия Барановская. Но особое внимание привлекла к себе модель и телеведущая Оксана Федорова. Кстати, она же была организатором мероприятия. Интересно, что Оксана была признана "супермамой". Хотя сама телеведущая призналась, что не стремилась никогда быть идеальной матерью.
"Просто хотела быть честной со своими детьми, воспитывать их в любви, помогать им развиваться. Федор, например, занимается спортом, увлекается хоккеем, а Лиза играет на пианино, рисует. Кроме того, дети у меня поют – не знаю, пригодится ли это в будущем, но мне хочется, чтобы они знали детский репертуар и развивали внутренний слух", – призналась телеведущая.
Кстати, по словам Оксаны Федоровой, после рождения дочери Лизы ей было очень тяжело. "Я года три не могла прийти в себя. Чувствовала, что у меня совершенно нет сил. Любую работу делала через преодоление себя. Я совершенно не понимала, что со мной происходит. Наверное, у меня гормональный фон изменился", – цитирует телеведущую "Собеседник".
Оксана Федорова поделилась, как ей удалось собраться. В первую очередь, по признанию модели, она наладила питание. Теперь наследники ее бесконечно радуют. Отметим, что прочими победительницами оказались певицы Анжелика Агурбаш ("Самая экстравагантная мама"), Юлия Ковальчук ("Музыкальная мама") и Катя Лель ("Самая энергичная мама"), актриса Олеся Судзиловская ("Самая очаровательная мама") и другие.
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