"Старый и выживший из ума": товарка Цымбалюк-Романовской плюнула в лицо Джигарханяну
Тысячи лайков и комментариев собирает каждое фото Виталины Цымбалюк-Романовской в Instagram. Люди в восторге от красоты, свежести и очарования бывшей жены Армена Джигарханяна. И радует их не столько красота пианистки, сколько ее морально-нравственные качества.
"Виталинка, по моим наблюдениям, умница и очень преданная спутница для жизни и по жизни, вот что наиболее ценно, – сообщила одна из ее подписчиц. – Со старым и выжившим из ума Джигарханяном так возиться могла лишь святая!"
Конечно, товарка была права, в виртуальном пространстве плюнув в лицо народному артисту. Будучи женой Армена Борисовича, Виталина пылинки с него сдувала – звала по имени-отчеству и на Вы, кормила с ложечки, готовила диетические блюда, шила туфли на заказ у немецких мастеров. А уж какой клюквенный компот варила!
Джигарханян отплатил ей черной неблагодарностью, на всю страну оболгав и обозвав фантастическим вором. После этого от немолодого актера многие отвернулись. Зато число фанатов Цымбалюк-Романовской растет как на дрожжах. Люди знают, что она все сделала правильно.
"Рожайте детей – необязательно выходить за муж! Вы сильная, существенная. Сколько на Вас свалилось за последнее время – все выдержали с улыбкой на устах", "Какая же Вы милая и красивая!", "Лучик свет в темном царстве!" – восхищается пианисткой народ.
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