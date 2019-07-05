Самодовольного Маслякова уложили на лопатки в споре за КВН
Об иске к Александру Маслякову впервые высказался генеральный директор компании "Группа 7", которая обратилась в суд. Дмитрий Иванов подчеркнул: люди, которые создали что-то стоящее в этой жизни, достойны признания.
"И уважение к авторскому праву, к создателям КВН, к истории должно сохраняться. Что касается судов – мы считаем, что выиграем, оппоненты видят свою правду. В суд предоставлены все документы, пусть будет вынесено законное обоснованное решение, пусть правосудие выскажется", - заявил Иванов.
Иск к владельцу "АМИК" Александру Маслякову был подан на основании фактов, вскрывшихся во время работы над фильмом "КВН: Свидетельство о рождении", который и сейчас доступен на YouTube. В нем есть интервью настоящих "родителей" передачи.
"Это Елена Гальперина – человек, который на советском телевидении запускал КВН как первый развлекательный проект. Именно она взяла на себя всю ответственность за выход этого чуда в эфир. Это Андрей Меньшиков, который осуществил перезапуск проекта в 1986 году..." – цитирует Иванова "Комсомольская правда".
Суд рассмотрит иск 19 августа. В качестве третьей стороны к делу привлекли Марину Топаз, вдову сооснователя КВН Сергея Муратова, передает телеканал "360". Его наследники и экс-партнер Александра Маслякова Дмитрий Иванов уверены, что отстоят авторские права на телешоу, придуманное в 1961 году. С 1990-го производством проекта занимается объединение "АМИК", напоминает RT.
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